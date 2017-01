Qui sera le sportif mayennais de l'année 2016 ? Valentin Grimoux (1/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Valentin Grimoux, 20 ans, pilote moto du team DG moto 53.

Son palmarès en 2016 : vice-champion de France Promosport 400

Son bilan de l’année : « Je suis très content de mon année, j’ai fait de très bons résultats. Dont sur le circuit de Pau-Arnos (Pyrénées-Atlantique) en juin dernier. J’avais cassé ma chaîne aux essais qualificatifs donc j’ai été obligé de partir dernier. Et ça m’a énervé donc j’ai tout donné pendant la course et j’ai fini par la gagner ! Donc pour moi c’est incroyable. En 2015 j’avais terminé 3e, donc cette année j’ai gagné une place, c’est déjà une grande amélioration. Surtout que le championnat était très relevé. On était 8-9 à chaque course (8 étapes) à pouvoir gagner. Je me suis aussi beaucoup amélioré sur les phases de freinage et je pense que ça m’a aidé. »

Et 2017 ? « L’objectif c’est d’aller au championnat du monde superbike. C’est un des plus grands championnats du monde, il est très regardé car il passé à la télé. J’ai été contacté par Yamaha il y a quelques jours et je suis en passe d’être dans un team de 6 pilotes pour y participer. Je serai le seul Français. Maintenant je n’ai pas encore signé avec eux, ce sera officiel le soir de la remise de prix du sportif mayennais. Je veux aussi devenir pro, et ça passe par de très bons résultats. Je serai regardé par tous les teams dont le moto GP. Il va falloir donner le maximum vu que je suis le seul représentant français ».

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

*Et vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.

