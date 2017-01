Qui sera le sportif mayennais de l'année 2016 ? Zachari Hrimèche (2/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Zachari Hrimèche, le gymnaste lavallois de 19 ans, spécialiste du saut de cheval.

Son palmarès en 2016 : médaille d’argent au saut de cheval de l’épreuve de coupe du Monde de Varna (Bulgarie), champion de France élite du saut à cheval à Mulhouse, sélectionné en tant que remplaçant aux jeux Olympiques de Rio.

Son bilan de l’année : « Ce que je retiens, c’est évidemment les Jeux. Toute la préparation qu’il a fallu faire pour y arriver, les qualifications. C’était très intense et génial d’y participer. Ensuite la première finale à Berne (Suisse) où j’ai pu faire ma première finale lors de ma première année sénior au saut à cheval. Et ensuite ma place de remplaçant à Rio où j’ai pu assister aux Jeux, être sur place, voir comme ça se déroule. J’étais encore super jeune et j’ai engrangé un maximum d’expérience. 2016 est une année très importante, remplie de bonnes expériences. Ce sera bénéfique pour la suite et la longue carrière qui m’attend j’espère ».

Et 2017 ? « Là on va rentrer dans un nouveau cycle pour aller aux Jeux de Tokyo en 2020. Ça va être long. J’aimerais frapper fort dès le début pour me faire connaître tout au long de ce cycle. Donc ça va commencer avec les championnats d’Europe en Roumanie (avril 2017) et les championnats du monde à Montréal (octobre 2017). J’aimerais participer à ces deux grandes étapes de 2017 et franchement j’irai pour faire une médaille. C’est mon objectif, ce sera dur, mais j’irai à l’entraînement pour ça. Non seulement je veux aller à Tokyo mais je veux y arriver en tant que favori pour avoir des médailles. Ce sera long, faudra tenir et je sens que mon rôle de remplaçant à Rio est un atout. Même si j’étais jeune ! Il me reste donc deux ou trois olympiades où je peux participer. Et Tokyo je compte bien y être très bon pour décrocher une médaille ».

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

Et vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.