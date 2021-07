Qui sont les Bretons aux JO de Tokyo ?

Cette édition des Jeux Olympiques devaient avoir lieu initialement l'année dernière au Japon, mais ces jeux ont été décalés d'un an. Plus de 11.000 athlètes du monde entier vont batailler pendant 16 jours, dans 33 sports différents et 51 disciplines pour tenter de récolter l'une des 339 médailles d'or en jeu. Des compétitions à huis clos pour cause de crise sanitaire. Voici les sportifs bretons qui participent à cette XXXIIème édition.

Athlétisme

Lena Kandissounon (relais 4x400 féminin). Âgée de 22 ans, la brestoise est licenciée au club de Haute Bretagne Athlé.

Badminton

Qi Xuefei. La badiste du Bad'club rostrenois (Côtes d'Armor) est née en Chine. Arrivée de Chine à son initiative en 2014, elle a trouvé l’amour et est devenue française en juillet 2019. Classée à la 41e place mondiale, elle vivra sa première expérience olympique.

Thom Gicquel (double mixte). Le Breton a commencé le badminton à l’âge de six ans près de Rennes.

Canoë-Kayak

Sarah Guyot. Âgée de 30 ans, elle est née à Vannes. Sarah Guyot, spécialisée dans la course en ligne, s'était classée 8e de la finale en kayak à quatre sur 500m à Londres en 2012 puis 5e en K1 sur 200m à Rio en 2016. A Tokyo elle s'alignera sur deux épreuves, le K2 sur 500m et le K4 sur la même distance.

Mathis Soudi (canoë-kayak - K1). Ce Marocain est licencié au KC Rennes. Il a seulement 21 ans.

Léa Jamelot (canoë-kayak - K4). La kayakiste, chargée de communication de 28 ans, née en Alsace, est licenciée au Club canoë kayak Quimper Cornouaille.

Jean-Pierre Bourhis, en slalom canoë monoplace. C'est sa deuxième Olympiade, après Rio en 2016. Le Finistérien de 26 ans est licencié au club de canoë-kayak de Quimper-Cornouaille.

Cyclisme sur piste

Marie Le Net, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. La bretonne de 21 ans est originaire de Bréhan à côté de Pontivy (Morbihan). Elle a fait des études d’ostéopathie à Bordeaux. Elle est vice championne du monde 2020 sur piste (américaine), 2ème de la coupe du monde 2020 au Canada sur piste (par équipe), championne du monde junior 2018 sur piste junior, leader de la coupe de France junior et élite 2018.

Coralie Demay, 28 ans, Elven (Morbihan).

Cyclisme sur route

David Gaudu, cycliste à Groupama FDJ. Originaire de Landivisiau (Finistère), le grimpeur de 24 ans vient de terminer le Tour de France.

Escrime

Cécilia Berder, 31 ans. Née à Morlaix, elle participe aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois de sa carrière, en sabre individuel.

Football

Enzo Le Fée, est milieu de terrain au FC Lorient. Il est âgée de 21. Il a signé sa première licence chez les Merlus à l'âge de 8 ans.

Gymnastique

Julian Chartier. Le trampoliniste vannetais, âgé de 22 ans a décroché une médaille de bronze aux championnats d’Europe par équipe en Russie avant l’été.

Handball

Cléopatre Darleux. Née le 1 juillet 1989 à Mulhouse. C'est la gardienne de but de handball du Brest Bretagne Handball.

Coralie Lassource, évolue au poste d'ailière gauche au Brest Bretagne Handball. Elle sera la capitaine des Bleues lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Kalidiatou Niakaté

Pauletta Foppa

Pauline Coatanéa

Judo

Clarisse Agbégnénou. Née à Rennes, elle évolue dans la catégorie des moins de 63 kg et elle possède le plus beau palmarès du judo féminin.

Natation

Jonathan Atsu ( 200m nage libre). Âgé de 25 ans, il est né à Carhaix-Plouguer. C'est sa première et dernière participation aux Jeux olympiques. Il a décidé d'arrêter sa carrière après les JO pour se consacrer à ses études.

Rugby

Caroline Drouin (Rugby à VII). Elle a 25 ans, née à Auray (Morbihan). Elle occupe le poste de demi d'ouverture au Stade rennais Rugby et en équipe de France. Elle est élue meilleure joueuse de Top 8 de la saison 2017-2018. Elle a commencé ce sport à six ans à l'école de rugby du club d’Auray.

Jade Ulutule, joueuse du Stade Rennais Rugby.

Triathlon

Pierre Le Corre. Ce vannetais de 31 ans, champion de France en 2014 et 2015, champion d'Europe en 2018 en individuel et en relais mixte. Le triathlète n’a pas été retenu pour les JO mais sera remplaçant.

Voile

Quentin Delapierre, en Nacra 17 mixte (catamaran à foils en équipage mixte). Il a 29 ans, né à Vannes. Il a remporté le Tour de France à la voile 2016 et le Tour de France à la voile 2018.

Lucas Rual, sur un skiff 49er, un bateau monocoque avec des ailes de près de 5 mètres de long où naviguent en binôme un barreur et un équipier au trapèze). Il est né en avril 95 à Rennes.

Marie Bolou (En Laser Radial, petit dériveur). Elle a été très tôt baignée dans l’univers de la voile. Elle avait terminée quinzième au dernier championnat du monde à Melbourne, sur 105 concurrentes. La "voileuse" de 27 ans est originaire de Pont-Aven.

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (voile - 470)

Volley-ball

Jenia Grebennikov, 29 ans, 1m88, né à Rennes. Libéro des Bleus, il évoluera sous le maillot du Zenith Saint-Pétersbourg la saison prochaine.