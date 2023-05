QUIZ - 24 Heures du Mans : connaissez-vous vraiment la course mythique ?

Pour leurs 100 ans d'existence, les 24 Heures du Mans verront courir pas moins de 186 pilotes cette année. Programmée les 10 et 11 juin prochains, la célèbre course automobile accueillera en tout 62 voitures. Alors qui succédera à l'équipage Toyota vainqueur l'an dernier ? Réponse dans un peu plus d'un mois. Pour fêter le centenaire, 300.000 spectateurs sont attendus sur le circuit sarthois.

ⓘ Publicité

Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de la course mancelle ? Quand a eu lieu la première édition ? Quelle grande star y a déjà participé ? Quelle est la longueur du circuit ? Testez vos connaissances avec France Bleu !

loading