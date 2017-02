QUIZ - Connaissez-vous bien la Transjurassienne ?

Alors que la Transjurassienne 2017 se dispute les 11 et 12 février, testez vos connaissances sur la célèbre course du massif jurassien.

Entre les amateurs de ski nordique et la Transjurassienne, c'est une histoire d'amour. Chaque année, à l'approche du mois de février, ils sont suspendus à la météo pour savoir si l'enneigement va permettre la tenue de la course. Et si le bonheur est au rendez-vous, les voilà, soit sur les pistes, dans la montée du Risoux ou dans la forêt du Massacre, soit sur le bord, dans la traversée des Rousses, par exemple.

Cette année 2017, la 39e édition se dispute sur un parcours inédit, à cause du manque de neige, mais la ferveur sera forcément de la partie. Avant de découvrir "Trois questions stupides sur la Transjurassienne", commencez par tester vos connaissances avec notre quiz.

VOIR AUSSI :