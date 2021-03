Raccourcie mais maintenue, c'est le jour J pour la Pierra Menta

Annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, la Pierra Menta a bien lieu cette année, ce vendredi, à Arêches-Beaufort en Savoie. La plus grande course de ski alpinisme au monde a été cependant raccourcie de quatre à une journée.