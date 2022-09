"Rafa, Novak et Andy en train de pleurer, c'est extrêmement émouvant", confie Federer après son dernier match

"Rafa, Novak et Andy en train de pleurer avec moi à côté de moi, c'est extrêmement émouvant", a confié dimanche à franceinfo Roger Federer, 24 heures après son dernier match joué en double aux côtés de Rafael Nadal pour la Laver Cup, à Londres. Pour sa dernière interview en français, Roger Federer avoue espérer "laisser des traces" dans le tennis mondial. Il souligne aussi être "très fier" de sa "liaison avec les fans français".

Quelles sont les images fortes de votre dernier match avec Nadal ?

C'est le moment où je vois Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) et Andy (Murray) en train de pleurer avec moi à côté de moi, tous ensembles. C'est extrêmement émouvant. Cela m'a beaucoup touché. Il y avait des moments comme entrer dans le stade en sachant que c'est la fois ultime dans une compétition pareille. C'était particulier. Il y a forcément un moment avec ma famille, quand ils arrivent, en sachant qu'ils sont déjà au bord du court. Vers la fin, je sais que ce n'est pas par-là qu'il faut regarder autrement tu ne vois plus la balle avec les larmes aux yeux. Il y a tous les fans. C'est pour cela que je suis très heureux parce que j'ai pu le faire dans un stade plein. Et j'avais aussi un peu peur avec la reine qui est décédée, on ne savait pas si on avait le droit d'avoir la Laver Cup ce week-end. Alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance.

Maintenant que vous êtes à la retraite, quelle image aimeriez-vous laisser dans l'histoire du sport ? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ?

Que le gars était sympa à encourager ou à voir. Il amené à quelque chose d'autre au tennis. Ce n'était pas juste un autre joueur. C'est le temps qui va décider cela, et les fans et les journalistes. J'ai tout donné, j'avais du plaisir, je me suis beaucoup entraîné, comme tous les autres super athlètes. Je sais que j'avais une liaison incroyable avec mes fans, mais aussi avec les fans neutres. J'ai toujours essayé de représenter le tennis de la meilleure façon possible. Quelquefois j'ai fait mieux, quelquefois moins bien. Mais c'est difficile de jouer à cache-cache pendant 25 ans. Alors je trouve que les gens connaissent un peu qui je suis. Après, si ça a laissé des traces, tant mieux.

Quand va-t-on vous revoir voir en France ? La dernière fois, c'était à Roland-Garros et à huis clos pendant l'épidémie de Covid-19.

Le dernier match à Roland, ce n'était pas trop ça. Il n'y avait personne dans le stade. Je savais que cela pourrait être mon dernier match à Roland. J'ai espéré que cela ne soit pas la nuit mais malheureusement j'ai aussi dû mordre dans cette pomme : jouer le soir tard. D'un côté je suis aussi content et heureux d'avoir pu faire un match comme cela pendant le Covid, à fond. Sans fans, c'est vraiment bien la merde. Je suis aussi très fier de ma liaison avec les fans français. Je trouve que j'ai beaucoup de fans dans votre pays. Vous êtes des grands fans de tennis en général. Vous avez toujours bien aimé un peu le tennis champagne. Je pense que j'étais peut-être un des joueurs les plus proches de cela. C'est pour cela que je dis un énorme merci. J'ai toujours aimé jouer là-bas. J'ai tout pu gagner. Il n'y a pas de plan en ce moment pour savoir quand je vais repartir en France. Mais on n'est pas très loin. Alors je passerai très bientôt, je suis sûr.