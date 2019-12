Rafael Nadal et Simone Biles sacrés Champions des champions Monde 2019

C'est une tradition dans le monde du sport depuis l'année 1975 : à la fin décembre, le journal L'Equipe dévoile le nom de ses Champions des champions : les meilleurs athlètes de l'année, tous sports confondus. Voici les deux gagnants dans la catégorie "Monde" : Rafael Nadal et Simone Biles.

Rafael Nadal, le roi de la terre battue

A 33 ans, Rafael Nadal reçoit le prix chez les hommes pour la quatrième fois de sa carrière, après ceux de 2010, 2013 et 2017. Le joueur de tennis s'est imposé cette année face à ses rivaux, Novak Djokovic et Roger Federer. Pourtant, son début d'année était mal engagé : blessé au début de l'année 2019, il était à deux doigts d'arrêter. En six mois, il remporte pourtant 39 matchs sur 41, un douzième Roland-Garros, un quatrième US Open, son équipe gagne la coupe Davis... Des performances qui lui permettent de se hisser à la tête du classement mondial des meilleurs joueurs de tennis.

Simone Biles, la "puce" de légende

Simone Biles ne fait qu'1 mètres 45, mais comment passer à côté ? La "puce", comme on la surnomme, n'a que 22 ans, mais son palmarès fait déjà d'elle la plus grande gymnaste de tous les temps. 25 médailles, dont 19 titres de championne du monde, que ce soit au sol, à la poutre ou au saut-de-cheval : c'est un record mondial.

La jeune femme est déjà dans la légende du sport : quatre figures de gymnastique portent son nom, dont la très difficile "Simone Biles Two", un double salto arrière agrémenté de trois vrilles.

Les noms des deux lauréats français devraient être connus dans la soirée du 27 décembre.