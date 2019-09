Rafael Nadal remporte son 4e titre en US Open et 19e Grand Chelem

Le tennisman Rafael Nadal remporte son 4e US Open et son 19e tournoi du Grand Chelem ce dimanche 9 septembre. Victoire en finale face à Daniil Medvedev après 4h49 de jeu : 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Rafael Nadal a remporté ce dimanche 9 septembre son 4e US Open (après 2010, 2013 et 2017) et son 19e tournoi du Grand Chelem. Il a battu Daniil Medvedev au terme d'un match d'une très grande intensité 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

L'Espagnol, numéro 2 mondial, devient l'égal de John McEnroe à Flushing Meadows avec ses 4 titres, à un trophée du record de l'ère moderne (à partir de 1968) détenu par Roger Federer, Pete Sampras et Jimmy Connors.