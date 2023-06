Rallycross de Châteauroux : entre 5.000 et 6.000 spectateurs attendus ce week-end

La météo est au rendez-vous : un grand soleil inonde le circuit des Tournaix et ses abords. C'est là que se déroule tout ce week-end la troisième manche du championnat de France de rallycross. Cette année, l'événement atteint un record en terme de participation, avec 134 "engagés" (pour 125 partants ce samedi). Il pourrait aussi battre des records d'affluence, puisque les organisateurs attendent entre 5.000 et 6.000 spectateurs samedi et dimanche.

Un public de passionnés

La particularité du rallycross, c'est qu'une fois l'entrée payée, les spectateurs ont accès à plusieurs espaces : les bords de pistes pour regarder les courses, mais aussi le paddock où se trouvent les différentes écuries. Eric parcourt justement cette zone où il peut échanger avec la plupart des pilotes - qu'il connaît bien - et leurs équipes. "Depuis tout petit j'aurai aimé être, comme beaucoup de personnes, pilote (...) on est dans le monde que j'aime" confie-t-il les yeux brillants "'J'ai à peu près 800 petites voitures chez moi, j'ai des posters, je fais dédicacer des maillots avec des pilotes que j'aime (...) J'ai bientôt 59 ans, mais là en fait j'ai la mentalité d'un garçon de 14 ans" plaisante ce spectateur venu d'Issoudun.

Certains n'hésitent pas à prendre de la hauteur pour bien observer les pilotes © Radio France - Manon Klein

Pascal et Lydie, eux, sont venus de Touraine. Ils ont rejoint leur ami Claude, habitant de Villedieu-sur-Indre. Tous les trois ont bien prévu le coup, avec trois sièges pliables et on large parasol pour s'abriter du soleil "On est arrivés ce matin à 8 heures" explique Lydie, afin de pouvoir choisir sa place*. "Certains sont venus plus tôt que nous (...) Ils posent leurs chaises et ils ne bougent plus de tout le week-end*" s'amuse Pascal. Les trois amis, qui se sont rencontrés autour de leur passion pour le sport automobile, viennent soutenir l'un des pilotes "stars" de cette manche : Davy Jeanney.

Le retour de Davy Jeanney

Parmi les chouchous du public, un nom revient en effet sans arrêt : celui de Davy Jeanney. Natif du Loir-et-Cher, le pilote affiche un palmarès impressionnant : champion de France en 2010, vice-champion d'Europe en 2013, ex co-équipier de Sébastien Loeb... Il connaît parfaitement le circuit des Tournaix, où il a pris son envol "Ca a démarré ici un peu oui (...) Mon meilleur souvenir c'était en 2010, avec une victoire dans la catégorie Supercars, avec une Xara à l'époque" se remémore le pilote. Il retrouve un circuit où il n'a plus disputé de compétition depuis 2012, mais qu'il affectionne particulièrement : "C'est un circuit qui est au premier abord n'est peut-être pas le plus impressionnant, mais par contre il est très subtil et très technique, donc pour faire la différence on a pas beaucoup de leviers. C'est pour ca que les temps sont tout le temps très proches les uns des autres. Donc les courses sont tout le temps serrées, ca livre de belles batailles" analyse Davy Jeanney. Le plus : un tour joker obligatoire à effectuer dans la terre quand le pilote le juge le plus opportun et qui relance le suspens quand à l'issue de la course.

Les spectateurs peuvent se rendent sur le paddock et échanger avec les équipes © Radio France - Manon Klein

Après les deux premières manches qualificatives ce samedi, le rallycross de Châteauroux se poursuit ce dimanche avec deux autres manches qualificatives dans la matinée, puis les demi-finales et les finales des six catégories dans l'après-midi.