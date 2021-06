Rallycross : une première manche sans public ce week-end à Châteauroux

Même si cette toute première manche du championnat de France de Rallycross a lieu en plein air, le public, pour la première fois, n'est pas convié en raison de la crise sanitaire. Pourtant, ce fidèle public a besoin et envie de retrouver les compétitions en plein air, mais ce sont les normes imposées par l'état et donc la préfecture de l'Indre qui privent ces passionnés de voir ce spectacle : "La messagerie de mon téléphone est saturée. On me demande si le public est convié. J'en suis désolé mais nous avons comme consigne, une jauge maximum de 1000 personnes. Avec 100 pilotes et leur accompagnateurs, mécaniciens sans compter avec les officiels mais aussi et j'en profite pour les remercier grandement, les bénévoles qui sont à mes côtés pour que ce weekend tout soit prêt, cette jauge est vite atteinte." précise Daniel Bionier, l'organisateur en chef de cette première manche du championnat de France de Rallycross. Ces mêmes bénévoles ont travaillé tout cette année 2021 pour obtenir en mars dernier l'homologation du circuit des Tourneix pour quatre ans.

Daniel Bionier (organisateur en chef) : "sans public, le manque à gagner est de 60 à 80 000 euros mais je pense être à l'équilibre."

L'organisation d'une manche de championnat de France de Rallycross sur le circuit des Tourneix s'élève à 100 000 euros. Alors avec ces mesures sanitaires et donc l'absence de publicn il y a bien entendu des recettes en moins notamment au niveau de la billetterie et des buvettes précise Daniel Bionier : "Si vous avez plusieurs milliers de personnes qui ne rentrent pas, le manque à gagner est de 60 à 80 000 eurosb mais malgré tout, je pense être à l'équilibre. En effet nous avons demandé un effort financier à nos pilotes pour leur engagement. Il passera de 350 à 450 euros. Les collectivités locales que je remercie nous apporte leurs subventions et enfin je remercie nos fidèles partenaires qui nous aident toujours autant malgré l'absence de public." Sportivement, une centaine de pilotes répartis dans plusieurs catégories vont en découdre tout ce weekend sur ce circuit des Tourneix fraichement homologué. Vivement 2022 ! Avec espérons le, pour tout ces passionnés de sport automobile, un retour d'un public fidèle.