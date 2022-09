Rallye-cross de Lohéac : le Lohéacien Alexandre Lefeuvre va concourir pour la première fois à domicile

Pour Alexandre Lefeuvre, le sport auto est une histoire de famille : "Mon papa a été pilote dès les années 80, il a roulé pendant plus de trente ans en rallye-cross et il a été titré une fois en championnat de France. Il faisait aussi beaucoup de rallye-raid. Ma maman a piloté en karting, elle a arrêté le jour où elle était enceinte de moi."

Il y a les parents, et le frère aussi, le Breton Julien Fébreau, commentateur de la F1 sur Canal Plus : "C'est lui qui a repris le flambeau, il roule en rallye-cross depuis près de 15 ans maintenant. Avec les commentaires de la F1, il vit sa passion 365 jours par an !" Mais aujourd'hui c'est Alexandre qui prend le volant : "J'ai débuté cette saison, avec une envie qui remonte à mes 16 ans. J'ai toujours voulu rouler en rallye-cross. Cette saison est enfin la bonne !" se réjouit le Lohéacien de 29 ans. Il s'attend à vivre une émotion particulière au départ : "Surtout en voyant l'arche "Rallye-cross de Lohéac" que je connais depuis tout petit."

Ce week-end, il va goûter pour la première fois aux joies de l'asphalte de Lohéac, chez lui en compétition, là où sa passion est née : "Je me souviens quand j'avais 6, 7 ans, j'étais au milieu de la piste... Ce sont des souvenirs que je garde. Le dimanche matin j'adorais venir dès les warm-ups pour regarder les pilotes et avoir l'impression qu'ils roulaient pour moi parce qu'à 8h il n'y avait personne autour du circuit ! J'habite à un kilomètre du circuit donc je le connais par cœur, j'y ai un peu roulé quand j'étais ado parce que mon papa avait acheté des voitures pour se faire plaisir. Donc évidemment, la passion du pilotage est venue ici."

Ce week-end, il sera au volant d'un Skoda Fabia super 1600, avec l'ambition d'être dans la continuité après ses bonnes performances sur les deux premières manches de la saison à Kerlabo et Châteauroux : "

Alexandre Lefeuvre roule aussi pour France Alzheimer