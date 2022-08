VIDÉO - Le pilote nordiste Adrien Fourmaux abandonne après une sortie de route au rallye d'Ypres

Le rallye WRC à Ypres en Belgique a été remporté par le pilote estonien Ott Tänak (Hyundai) ce dimanche, en devançant les Toyota du Britannique Elfyn Evans et du Finlandais Esapekka Lappi. Cette dernière journée de courses a été marquée par la sortie de route de la Ford Puma du nordiste Adrien Fourmaux lors de l'avant-dernière spéciale.

Sa voiture est partie en tonneau dans un fossé

Au départ, le pilote originaire de Seclin (Nord) pointait à la cinquième place et visait la quatrième place pour le meilleur résultat de sa carrière. Mais dans une sortie de virage, sa voiture est partie en tonneau dans un fossé. Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria sont sortis de la voiture après l'accident, mais aucune précision n'a été donnée sur leur état de santé. "Je ne suis pas bien depuis tout à l'heure", répète Adrien Fourmaux dans une vidéo du crash dans laquelle on entend les voix des pilotes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'avant-dernière spéciale a été interrompue le temps de l'intervention des secours. Avec cet incident, ce sont cinq des dix concurrents de la catégorie reine WRC qui sont sortis de la route ce week-end en Belgique, notamment l'ancien leader Thierry Neuville.

L'année dernière, Adrien Fourmaux avait déjà été contraint à l'abandon après une première sortie de route lors de la troisième spéciale sur ce même rallye, à Ypres. Le pilote de 27 ans avait été ensuite victime d'un autre crash au Monte-Carlo et d'une sortie de route en Croatie.