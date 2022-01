Un imprimeur de Beaumont-en-Véron sur les routes du Rallye Dakar 2022

La 44e édition du Rallye Dakar s'ouvre aujourd'hui, avec une première épreuve au départ de Hail, en Arabie Saoudite. Pour se repérer dans le désert, les coureurs utilisent des indispensables "roadbooks"... Non pas des cartes, mais des schémas et des coordonnées GPS qui leur indiquent kilomètre par kilomètre les obstacles à éviter dans ce paysage mouvant.

Une imprimerie itinérante…

Ces roadbooks sont imprimés au dernier moment sur place par Cédric Mondon, gérant de l'imprimerie numérique Procontact à Beaumont-en-Véron. Pendant que les concurrents s'affrontent sur une épreuve, lui, est déjà en train d'imprimer les livrets du lendemain, dans son camion itinérant. "On est installé dans les villes d'arrivée. On est en poste le matin vers 6h30, quand le camion a fait la liaison, de nuit."

Quand les chauffeurs nous ont garé le camion, nous on attaque l'impression, le façonnage, jusqu'à 22h environ

Un exemple de roadbook imprimé pour le championnat de France des Rallyes 2021 © Radio France - Juliette Geay

…Aménagée dans 60 mètres cubes !

Pour pouvoir réaliser cette mission, Cédric et ses trois collaborateurs ont aménagé un véhicule de 19 tonnes. Une véritable imprimerie ambulante, qui sillonne le désert, pour la troisième année déjà. "Dedans on fait rentrer huit imprimantes, tout le matériel, une relieuse, une performatrice, une plastifieuse, 3 tonnes de papier, le tout dans 24 mètres carrés", détaille-t-il.

On vit à 4 dans 24 mètres carrés pendant 15 jours !

Un petit espace de vie, largement compensé par le paysage, phénoménal. "On est privilégié, le camion est souvent dans des panoramas assez géants. Chaque sortie est une bouffée d'air."

Le désert, pour la lumière, est un spectacle permanent.

Un gain de temps pour les copilotes

Tout cette aventure est née d'une rencontre entre Cédric Mondon et David Castera, l'organisateur du Rallye Dakar, et d'un constat commun. "On est parti du postulat qu'en rallye-raid les parcours étaient [imprimés] plusieurs semaines l'avance. Mais le désert est un environnement très mouvant, qui bouge énormément. On s'es dit que si on on imprimait les roadbooks au dernier moment, avec les corrections, c'était un gain de temps pour les copilotes.

Cela nous permet de livrer un produit le plus précis possible

Ils ont donc imaginé une imprimerie sur place, d'abord testée sur le Rallye du Maroc. "On est parti complètement dans l'inconnu avec un petit camion, ça a super fonctionné ! Trois mois après on était au Dakar".

Depuis 2019, les copilotes reçoivent donc un produit fini la veille de l'épreuve, et n'ont plus à faire avec le paquet de feuilles volantes qui contenaient auparavant les dernières corrections du parcours.

La réunion d'une profession et d'une passion

L'organisateur du Dakar n'a pas choisi Cédric par hasard. Ce chinonais, passionné d'automobile depuis l'enfance, brille également sur les circuits comme copilote. Champion de France de première division rallye en 2018, champion de deuxième division en 2015, il a également une trentaine de victoires sur des rallyes à son actif. "J'ai découvert ça à l'âge de 7 ans complètement par hasard. Ça m'a complètement transporté et j'ai tout de suite dit que je voulais en faire et vivre dedans."

"Travailler pour des évènements internationaux comme le Dakar, c'est fabuleux, c'est une vraie satisfaction personnelle.

Durant ses 15 jours de féérie chaque année en janvier, il n'oublie pas ses clients d'Indre-et-Loire, parfois "patients pour les commandes", qui "comprennent sa passion" et sans qui il n'aurait, dit-il, jamais pu vivre cette aventure.