Rallye Dakar : l'Isérois Alexandre Giroud au départ en quad, 20 ans après la victoire de son père

Le Rallye Dakar s'élance le 2 janvier d'Asuncion au Paraguay. Sur la grille de départ 491 concurrents et un Isérois. Alexandre Giroud, champion du monde de quad en 2015, et fils de Daniel Giroud, premier pilote de quad à remporter le Dakar. C'était en 1997. 20 ans plus tard, le fils prend la relève.

Et si 20 ans après le fils ré-éditait l'exploit du père ? En 1997, Daniel Giroud était le premier pilote Isérois ? Non. Le premier pilote Français ? Non. Tout simplement le premier pilote de quad a terminer le Rallye Dakar - anciennement Rallye Paris-Dakar. "L'organisation n'avait même pas prévu de trophée pour le rallye en quad, sourit Daniel Giroud. Il a fallu qu'ils me donnent le trophée du pilote le plus fun ou un truc dans le genre." A l'époque l'exploit était grand. Cette année, 37 concurrents s'élancent dans cette catégorie, dont Alexandre Giroud. "Dans ma catégorie il y en a qui ont gagné cinq Dakar, raconte l'Isérois de 34 ans. Qui ont des mécaniciens, parce que moi je n'en ai pas, qui ont des camions... On va finir l'épreuve, ce sera déjà une belle victoire."

"Le fils de Schumacher reste le fils de Schumacher", Alexandre Giroud, le fils de Daniel Giroud

Vice-champion du monde de quad catégorie "Baja" en 2014, champion du monde en 2015, Alexandre Giroud s'élance pour la première fois sur cette course mythique. Une épreuve difficile, encore plus pour les quad. "Je pense qu'il est aussi fou que moi, s'exclame Daniel Giroud. Il n'a pas pris le meilleur de moi." C'est symboliquement qu'Alexandre Giroud a tenu à prendre le départ de cette 39ème édition, 20 ans après la victoire de son père : "comme je l'ai souvent dit, le fils de Schumacher reste le fils de Schumacher, je suis le fils de. C'est super mais c'est aussi de la pression : comme papa l'a fini, il faut le finir aussi."

Le parcours du Dakar 2017

La course de la 39e édition du Dakar compte douze étapes, trois pays traversés, pas moins de 491 concurrents. Comme les années précédentes et depuis 2009, sera disputé en Amérique du Sud et non plus en Afrique. Le parcours 2017 s'étale sur 8800 kilomètres dont près de 4.000 kilomètres de spéciales.

Les 12 étapes de l'édition 2017