Rallye Dakar : les trois Côte-d'Oriens ont terminé la course

Les trois pilotes de Côte-d'Or, de gauche à droite : Renaud Niveau (à g.), Aurélie Sifferlen et Frédéric Barlerin

Fin de l'aventure sur l'édition 2021 du Rallye Dakar, vendredi 15 janvier, qui avait lieu pour la deuxième année consécutive dans le désert d'Arabie Saoudite. Au terme des, douze étapes, nos trois pilotes Côte-d'Oriens sont arrivés à bon port.

Frédéric Barlerin, "heureux mais épuisé"

Cette édition 2021, c'était la troisième participation pour Fréderic Barlerin, motard originaire de Bussy-le-Grand, dans l'Auxois. Il est arrivé au bout de la course, se classant 51e. Une course bouclée en 74H 51' 01''.

Frédéric Barlerin, heureux d'être arrivé au bout Copier

"Beaucoup de souvenirs" pour Aurélie Sifferlen et Renaud Niveau

Le couple de Chenôve Aurélie Sifferlen - première participation - et Renaud Niveau - deuxième participation - a également terminé la course. Les deux étaient copilotes dans la catégorie SSV. Aurélie Sifferlen achève la course à la 18e place, Renaud Niveau termine de son côté 25e.