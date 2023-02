Rallye de la Côte Fleurie : 194 équipages au départ de la grande classique hivernale

L’hiver est souvent très long pour les amateurs de rallye en Normandie. Tous attendent le dernier week-end de février, date habituelle du rallye de la Côte Fleurie . Certains cadors viseront une nouvelle victoire comme Joël Cuoq (Citroën C4 WRC n°1) le lauréat de l’an dernier, Eric Brunson (Citroen C3 n°2) huit fois vainqueur de la course ou encore Pierre Raques (Alpine A110 n°5) vainqueur de la Coupe du Monde 2021 . Derrière ces cadors avec des voitures de compétition capables de flirter avec les 200 km/h, il y aura aussi tous les pilotes et copilotes amateurs. 194 équipages sont engagés sur des voitures plus ou moins puissantes. Dont beaucoup de jeunes, ce qui prouve la vitalité de la discipline.

La passion du rallye se transmet de génération en génération. Chris Lange sera l'un des benjamins de l'épreuve. “J’ai 19 ans et mon copilote 18 ans” sourit celui qui sera aux commandes de la Citroën Saxo n°133. “Mon père était mécano sur la Coupe de France des rallyes. Il m’a transmis la passion du sport automobile”.

Chris LANGE, 19 ans, au volant et son jeune copilote Nicolas RONEY, 18 ans. L'un des équipages les plus jeunes au départ du rallye de la Côte Fleurie © Radio France - Didier Charpin

Un paternel mécanicien, ou un paternel pilote et le virus est transmis. “Moi, mon père faisait du rallye il y a 18 ans. Et il reprend avec moi” confie Albane Lefranc, 17 ans, casque sur la tête puisqu’elle est copilote aux côtés de son père Sébastien. “On passe du temps ensemble, on vit les sensations d’adrénaline en famille”. Le duo père-fille est engagé sur la Peugeot 205 GTI n °118. Ces jeunes se retrouvent volontiers dans le parc fermé pour échanger leurs sensations. Leur bonheur d’être là. “Je venais souvent voir passer le rallye de la Côte Fleurie. C’est dingue de me dire que je serai cette fois dans une voiture !” s’enthousiasme Nicolas Roney, 18 ans, habitant de Pont L’Évêque.

L'enthousiasme est largement perceptible. Les réseaux sociaux seront inondés d'images postés par cette jeunesse numérique passionnée de course automobile. “Cela montre la bonne santé du rallye” se réjouit Jean-Michel Guegan, le patron de l'épreuve de la Côte Fleurie.

Le parcours du 52e rallye de la Côte Fleurie

Vendredi 24 février

Parcours des deux premières spéciales du vendredi 24 février - Organisation Rallye

Samedi 25 février