Rallye de Monte Carlo: 85ème édition cette semaine.

Et c'est parti ! 5 jours de courses automobiles pour le mythiques Rallye de Monte Carlo.

C'est aujourd'hui (mercredi) que débute le Rallye de Monte-Carlo qui ouvre traditionnellement la saison WRC. Le célèbre rallye cette année fête ses 85 ans mais a subit un sérieux lifting. Des nouveautés et des changements pour toujours plus de spectacle qui font suite au sondage de 2014 effectué auprès des fans.

Le premier changement, et pas des moindre, se mesure au niveau des voitures. Les voitures seront cette saison plus puissantes. 60 chevaux de plus, atteignant ainsi pour certaines 380 chevaux. Elles seront également plus légère, plus grandes, plus larges de train. Leur conduite sera plus difficile nous dit-on.

Citroën et Toyota de retour en WRC

Autre changement, le retour de constructeurs mythiques pour la discipline: Citroën et Toyota que les anciens du Monte Carlo connaissent bien avec, fut un époque, la fameuse Célica. En revanche, Volkswagen ne sera pas présent. Le constructeur allemand s'est au dernier moment désengagé.

L'autre nouveauté de ce rallye c'est son parcours. Le parcours du Monte Carlo a été revu à 85%. Toutefois, les organisateurs, l'Automobile Club de Monaco, n'ont pas tout changé. Exemple avec le shakedown (derniers essais officiels) qui aura lieu comme l'année dernière autour de Gap. Enfin dimanche, les passionnés azuréens ne seront pas dépaysés avec deux spéciales d'anthologies courues deux fois chacune. Lucéram - Col de Saint-Roch suivi de Peira Cava - La Bollène Vésubie par le mythique col de Turini.