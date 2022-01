Rallye de Monte-Carlo : Pierre Ragues pilote multi-terrains

Comme l’an dernier, la saison de Pierre Ragues débute dans les Alpes du Sud, sur les mythiques routes du Monte-Carlo. Mais avec une nuance de taille : cette fois il sera au volant d’un Polo quatre roues motrices. “L’année dernière, c'était le début de l'aventure avec l'Alpine. Mais rouler dans des conditions hivernales, verglas et neige avec une propulsion, c'était un vrai challenge” rembobine le Caennais, qui avait trop souvent été contraint à l’adoption d’un rythme de survie pour atteindre l’arrivée. Quatrième du classement des R-GT, il avait inscrit de précieux points dans l'optique de son titre mondial décroché en fin d'année. Mais sans vraiment prendre du plaisir avec cette motricité limitée aux roues arrières. “Cette année ce sera vraiment différent avec la Polo R5, vraiment typée pour ce genre d'épreuve” souligne celui qui a pris goût à l’épreuve. “Parfois on se demande ce qu’on fait là, en pleine nuit ou à 6 heures du matin sur le verglas. C’est dur mais quel bonheur ensuite de voir le Port de Monaco le dimanche !”.

Un seul rallye avant le retour sur les circuits

En 2022, le Caennais ne va pas défendre sa coupe du monde R-GT décrochée l’an dernier avec l’Alpine A110 Rally, deuxième titre international avec le championnat d’Europe d’Endurance en 2013. Ce caméléon du pilotage va tourner le dos aux rallyes pour retrouver les pistes du championnat du monde d'Endurance. Il a signé avec l’écurie Spirit of Race pour disputer la saison avec une Ferrari 488 GTE, chapeautée par AF Corse, le bras armé de la Scuderia en Endurance. Ragues retrouvera donc la catégorie GT six ans après son expérience avec une Corvette. Entre temps il aura défendu les couleurs d’Alpine en Endurance (2017, 2019 et 2020) et en rallye (2021). Peu de pilotes présentent une telle diversité de marque et de championnats !