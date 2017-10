Rallye : le Français Sébastien Ogier sacré champion du monde pour la 5e fois consécutive

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) a remporté dimanche un cinquième titre consécutif de champion du monde des rallyes, à l'issue du Rallye de Grande-Bretagne. Ce succès fait de lui le 2e pilote le plus titré de l'histoire du WRC derrière son compatriote Sébastien Loeb.

Puissance 5 ! Le Français Sébastien Ogier est devenu dimanche Champion du monde WRC pour la cinquième fois consécutive à l'issue de l'avant dernier rallye de la saison au pays de Galles. En terminant troisième derrière le Britannique Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville, le pilote originaire de Gap a assuré le nombre de points qui lui manquaient pour rendre tout retour impossible mathématiquement.

De son côté, son écurie M Sport est sacrée championne des constructeurs, une première pour une formation privée.

2e pilote le plus titré de l'histoire du WRC derrière Loeb

À 33 ans, Ogier devient le deuxième plus grand champion de WRC et du sport automobile français derrière son compatriote Sébastien Loeb. derrière les 9 titres de Sébastien Loeb. Ogier a remporté deux rallies cette saison, Monte-Carlo en janvier puis celui du Portugal en mai, accédant également à sept podiums. Il ne reste plus qu'un rallye à disputer cette saison, en Australie, le 16 novembre prochain.