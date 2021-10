Rallye : le pilote de Caen Pierre Ragues (Alpine) remporte la coupe du monde R-GT

Un pilote caennais vainqueur d’une coupe du monde : Pierre Ragues a complété avec maîtrise le dernier rallye de la saison 2021. Il était arrivé en Catalogne avec douze points d'avance au championnat, donc il lui fallait “juste” boucler ce rallye en évitant le piège de la sortie de route ou de l’incident mécanique. Mission menée à bien et même avec mention : il se classe deuxième de sa catégorie R-GT, largement suffisant pour valider cette coupe du monde de cette catégorie des voitures Grand Tourisme.

Leader du championnat après un été radieux (victoire en Italie puis en Belgique), Pierre Ragues a abordé ce rallye avec l'obsession de ne pas tout ruiner lors d’un virage mal abordé. "L'important, c'était de finir, donc ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais ça fait partie de la course et il a fallu rouler avec sa tête pendant ces 300 km de spéciales. Uniquement rester dans la course au titre et ne pas se laisser griser par la performance”. Il a donc volontairement laissé filer son adversaire Manu Guigou vers la victoire en terre catalane. Les dernières heures avant le titre, ce dimanche, ont été stressantes. “ C'est vrai qu'aujourd'hui, il restait plus que 50 km de chronos, mais ils ont été très longs ! Surtout dans la dernière spéciale avec un peu de pluie” sourit le Caennais, qui a évidemment adopté un rythme en maximisant la sécurité sur des routes humides et dans des enchaînements dégradés par les passages des quatres roues motrices, réputées pour mettre de la terre sur la route.

Le Caennais, ambassadeur d’Alpine, décroche ce dimanche son deuxième titre international avec la marque normande. En 2013 il avait en effet remporté le championnat d'Europe d'Endurance. Pierre Ragues est devenu ce dimanche l’un des très rares pilotes couronnés sur piste et sur routes. Dans la lignée d’un autre champion caennais : Jean-Pierre Jaussaud, pilote touche-à-tout pendant plusieurs décennies, décédé l’été dernier.