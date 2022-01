Rallye Monte-Carlo 2022 : la liste des itinéraires bloqués autour des zones d'épreuves

toutes les infos-routes et les règles de sécurité pour vous déplacer sur les zones où se dérouleront les épreuves du Rallye et en profiter en toute sécurité !

Du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022, le Rallye Monte-Carlo va fortement impacter la circulation sur zone. Voici un état des lieux des routes qui seront fermées lors des épreuves.

Jeudi 20 Janvier 2022 : Lucéram - Lantosque

Fermeture de la route entre Lucéram et Lantosque dès 17h18 jusqu’à plus de 22h (22h18)

Disputée à maintes reprises en sens inverse depuis le début des années 1980 et ce jusqu’en 2013, cette spéciale n’a finalement été parcourue qu’une seule fois dans cette version, en 2008. Elle débute par l’ascension du Col Saint-Roch (990 m), dont les nombreux lacets offrent un spectacle de tous les instants. Changement ensuite de versant - exposé Nord - en direction du Col de la Porte (1057 m), avec des portions toujours à l’ombre en janvier. La fin de la spéciale est ensuite beaucoup plus étroite, en descente d’abord, parsemée de pierres éparses, puis en montée rapide sur la fin, jusqu’au bas du hameau de Loda qui surplombe la vallée de la Vésubie…

Jeudi 20 Janvier 2022 : La Bollène-Vésubie - Moulinet

Fermeture de la route entre La Bollène Vesubie et Moulinet de 18h30 à plus de 23h30

Un monument du Rallye Monte-Carlo qui n’a pas été emprunté dans cette version depuis 2014, et qui forcément bouleverse les habitudes, avec des difficultés qui ne sont pas au même endroit. La montée depuis La Bollène-Vésubie vers le col de Turini (1607 m) ne pose aucun problème majeur vu son orientation géographique et sa topographie. Les difficultés sont à l’approche du col et dans les 5 premiers kilomètres de la descente, beaucoup plus délicate car côté Nord, là où la neige et la glace font partie intégrante du décor à cette période de l’année. Le rythme est ensuite plus régulier jusqu’à Moulinet avec notamment des portions de route très rapides…

Vendredi 21 Janvier 2022 : Roure - Beuil

Fermeture de la route entre 6h15 et 16h30

Grande classique disputée pour la toute première fois en 1965 et très souvent courue jusqu’en 2006 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée, c’est désormais au tour de la commune de Roure d’accueillir le départ de ce chrono légendaire du Col de la Couillole (1678 m). Après une longue ascension vers le point culminant de cette 90e édition du Rallye Monte-Carlo, sur une route étroite au départ, plus rapide ensuite et entrecoupée d’épingles très souvent verglacées, les concurrents doivent ensuite conjuguer avec une descente sur Beuil beaucoup plus large et très rapide, sensations fortes garanties…

Vendredi 21 Janvier 2022 : Val-de-Chalvagne - Entrevaux

Fermeture de la route entre Val de Chalvagne et Entrevaux de 8h30 à 18h30

Parcourue à deux reprises en 2006, cette spéciale démarre à Guillaumes, village du Haut Pays des Alpes-Maritimes, situé au cœur des Gorges Rouges de Daluis, communément appelées « le petit Colorado Niçois », à l’entrée de la Haute Vallée du Var. La montée très rapide est très bien exposée pendant 6 km jusqu’au charmant village médiéval de Péone, situé à la limite du Parc National du Mercantour, au pied de pittoresques pics rocheux surnommés les "Demoiselles". Arrivent ensuite les réelles difficultés, jusqu’à la station de ski de Valberg où la route, plus étroite et entrecoupée d’épingles, serpente en versant Nord au milieu de la forêt, sur une chaussée fréquemment recouverte de neige et/ou de glace à cette époque de l’année…

Dimanche 23 Janvier 2022 : La Penne - Collongues

Fermeture de la route entre La Penne et Collongues de 5h45 à 13h

La première partie reprend le début très rapide de « Col Saint-Raphaël / Tourette du Château » disputée dans les années 90 et ce jusqu’au carrefour de la route qui descend vers Saint-Antonin. Les nombreuses épingles spectaculaires, après le village, font ensuite la particularité de cette nouvelle épreuve qui reprend, dans sa portion finale, une majeure partie de « Pont des Miolans / Saint-Auban », très souvent parcourue entre 1966 et 1995. L'arrivée sera jugée à Collongues, charmant et sympathique village du haut-pays grassois…

Dimanche 23 Janvier 2022 : Briançonnet - Entrevaux

Fermeture de la route entre Briançonnet et Entrevaux de 7h à 14h20

Disputé pour la toute première fois en 2021, ce chrono est magnifique en tous points, autant par son tracé, sa topographie que son environnement extérieur ! Superbes enfilades au départ, avec enchaînement de virages très rapides en direction du Col du Buis (1196 m). La première partie de la descente est vertigineuse, très humide, avec un très grand risque de verglas à cette époque de l’année. La seconde partie est plus rythmée jusqu’au Val-de-Chalvagne, avant d’attaquer la remontée vers le Col de Félines (930 m). La descente ensuite en direction d’Entrevaux est tout simplement majestueuse avec une succession d’épingles qui seront retransmises en direct, pour le plus grand plaisir des fans de rallye…

Les cartes sont à télécharger ici : https://acm.mc/edition/rallye-monte-carlo-edition-2022/espace-spectateurs/itineraires-zones-public/

Les règles à connaitre et respecter tout au long du Rallye