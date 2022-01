Rallye Monte-Carlo 2022 : les cartes des épreuves spéciales du dimanche 23 janvier 2022 et les accès piétons

Oliver Solberg (SWE) / Aaron Johnston (IRL) Hyundai NG i20 during the WRC Rallye Monte Carlo 2021 SS2

Pour les épreuves 14 et 16 La Penne / Collongues (19,37 km) 8h45 et 10h53

Fermeture de la route / Road Closing Time : 05h45 à 12h55 le 23/01/2022

epreuves 14 et 16 - rallye monte carlo

Zone Public

ZP 1 (00,000 km) / ZP 2 (00,700 km) / ZP 3 (00,780 km)

Accès par D27 en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur Chemin Forestier de Roccaforte) / Via D27 from Col Saint-Raphaël (Parking regulated on the Chemin Forestier de Roccaforte).

ZP 4 (02,820 km) / ZP 5 (03,350 km)

Accès par D27 en provenance de Rourebel (Stationnement unilatéral réglementé sur D27) / Via D27 from Rourebel (Parking regulated on D27).

ZP 6 (05,570 km) / ZP 7 (06,000 km) / ZP 8 (06,200 km) / ZP 9 (Annulée/Cancelled) /ZP 10 (07,570 km)

Accès par D427 en provenance de Rourebel (Stationnement dans Saint-Antonin) / Via D427 from Rourebel (Parking in Saint-Antonin).

ZP 11 (10,700 km)

Accès par D2211A en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur D2211A) / Via D2211A from Col Saint-Raphaël (Parking regulated on D2211A).

ZP 12 (11,310 km) / ZP 13 (11,420 km) / ZP 14 (11,720 km) / ZP 15 (13,540 km)

Accès par D2211A en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur D10 en direction de Saint-Pierre) ou par D17 en provenance de Sigale (Stationnement unilatéral réglementé sur D17) / Via D2211A from Col Saint Raphaël (Parking regulated on D10 towards Saint-Pierre) or via D17 from Sigale (Parking regulated on D17).

ZP 16 & 17 (15,510 km)

Accès par D2211A en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur D87) / Via D2211A from Col Saint-Raphaël (Parking regulated on D87).

ZP 18 & 19 (16,430 km)

Accès par D2211A en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé « Allée de Gastinelle ») / Via D2211A from Col Saint-Raphaël (Parking regulated on « Allée de Gastinelle »).

ZP 20 (19,050 km) / ZP 21 (19,240 km)

Accès par D2211A en provenance du Col Saint-Raphaël (Stationnement dans Collongues) / Via D2211A from Col Saint-Raphaël (Parking in Collongues).

Pour les épreuves 15 et 17 Briançonnet / Entrevaux 1 (14,26 km) 10h08 et 12h18

Fermeture de la route / Road Closing Time : 07h08 à 14h18 le 23/01/2022

épreuves 15 et 17 - rallye monte carlo

Zone Public

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 00,000 km à/to 00,870 km

ZP 1 & 2 (00,870 km)

Accès par D2211 en provenance de Saint-Auban (Stationnement unilatéral réglementé sur D2211 en amont de Briançonnet) / Via D2211 from Saint-Auban (Parking regulated on D2211 just before Briançonnet).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 00,870 km à/to 03,730 km

ZP 3 (03,730 km) / ZP 4 (03,850 km) / ZP 5 (04,570 km)

Accès par D10 en provenance d’Ubraye (Stationnement unilatéral réglementé sur D10) / Via D10 from Ubraye (Parking regulated on D10).

ZP 6 (04,830 km) / ZP 7 & 8 (05,250 km)

Accès par D10 en provenance de La Rochette (Stationnement unilatéral réglementé sur D10) / Via D10 from La Rochette (Parking regulated on D10).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 05,250 km à/to 07,270 km

ZP 9 (07,270 km)

Accès par D911 en provenance de Val-de-Chalvagne (Stationnement limité au Col de Félines) / Via D911 from Val-de-Chalvagne (Limited parking in Col de Félines).

ZP 10 (09,250 km) / ZP 11 (09,480 km) / ZP 12 (09,790 km) / ZP 13 (09,950 km) / ZP 14 (10,410 km) / ZP 15 (10,750 km) / ZP 16 & 17 (11,410 km) / ZP 18 (12,150 km) ZP 19 (12,400 km) / ZP 20 (13,270 km) / ZP 21 (13,510 km)

Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux / On foot from the parking in Entrevaux.

