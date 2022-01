Rallye Monte-Carlo 2022 : les cartes des épreuves spéciales du jeudi 20 janvier 2022 et les accès piétons

Retrouvez toutes les infos pratiques, les reportages et les tracés des 17 épreuves spéciales du Rallye Monte-Carlo 2022 dans notre dossier spécial.

Jeudi 20 janvier

20h18 – ES1 – Luceram / Lantosque (15,20 km)

RMC 2022 - ES1 - Rallye Monte Carlo

21h31 – ES2 – La Bollène-Vésubie / Moulinet (23,25 km)

RMC 2022 - ES 2 - Rallye Monte Carlo

L'accès du Public - Zones Piétons

Pour les ZP 1 (-00,070) / ZP 2 (00,000 km) / ZP 3 (00,060 km) / ZP 4 (00,240 km) / ZP 5 (00,570 km)

Accès par M70 en provenance de M2565 «axe Lantosque / Roquebillière» (Stationnement parkings de La-Bollène-Vésubie) / Via M70 from M2565 « axe Lantosque / Roquebillière » (Parkings in La-Bollène-Vésubie

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 00,570 km à/to 11,700 km

Pour les ZP 6 & 7 (11,700 km)

Accès par D2566 en provenance de Peïra Cava (Stationnement unilatéral réglementé sur D2566) / Via D2566 from Peïra Cava (Parking regulated on D2566)

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 11,700 km à/to 22,420 km

Pour les ZP 8 (22,420 km) / ZP 9 & 10 (23,020 km) / ZP 11 (23,610 km)

Accès par D2566 en provenance de Sospel (Stationnement parkings dans le village de Moulinet) / Via D2566 from Sospel (Parkings in Moulinet village).

France Bleu Provence et Azur partenaires officiels de l'édition 2022

Les équipes des deux locales France Bleu mettent leurs moyens en commun pour vous faire suivre l'édition 2022 depuis le terrain : reportages, réseaux sociaux, radio et francebleu.fr pour vous rendre compte des moments forts du rallye.

Nous serons également en direct depuis Entrevaux, le dimanche 23 janvier, pour une émission spéciale !