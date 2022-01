Rallye Monte-Carlo 2022 : les cartes des épreuves spéciales du samedi 22 janvier 2022 et les accès piétons

Nicolas Ciamin / Yannick Roche (FRA) Citroen C3 during the WRC Rallye Monte Carlo 2021 SS2 / WP2 on January 23, 2021 in Hautes-Alpes

Retrouvez toutes les infos pratiques, les reportages et les tracés des 17 épreuves spéciales du Rallye Monte-Carlo 2022 dans notre dossier spécial.

Pour l'épreuve 9 Le Fugeret / Thorame-Haute (16,80 km) - 8h17

Fermeture de la route / Road Closing Time : 05h17 à 10h17 le 22/01/2022*

Zone Public

ZP 1 (00,000 km)

Accès par D908 en provenance d’Annot (Stationnement dans le village du Fugeret) / Via D908 from Annot (Parking in Le Fugeret village).

ZP 2 (00,470 km) / ZP 3 (00,680 km) / ZP 4 (01,380 km)

Accès par D210 en direction de Méailles (À pied depuis le stationnement unilatéral réglementé sur D210) / Via D210 towards Méailles (On foot from the parking regulated on D210).

ZP 5 (02,180 km) / ZP 6 (02,510 km) / ZP 7 (02,670 km) / ZP 8 (03,750 km)

Accès par D210 en provenance de Méailles (À pied depuis le stationnement unilatéral réglementé sur D210) / Via D210 from Méailles (On foot from the parking regulated on D210).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 03,750 km à/to 10,870 km

ZP 9 (10,870 km)

Accès par D908 en provenance du Fugeret (Stationnement unilatéral réglementé sur D32 en direction de Peyresq) / Via D908 from Le Fugeret (Parking regulated on D32 towards Peyresq).

ZP 10 (11,370 km) / ZP 11 (11,490 km) / ZP 12 (11,850 km)

Accès par D908 en provenance du Fugeret (Stationnement dans le village de La Colle Saint-Michel) / Via D908 from Le Fugeret (Parking in La Colle Saint-Michel village).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 11,850 km à/to 17,390 km

Pour les épreuves 10 et 12 Saint-Jeannet / Malijai 1 (17,04 km) 10h08 et 14h08

Fermeture de la route / Road Closing Time : 07h08 à 16h08 le 22/01/2022

Zone Public

ZP 1 (-00,120 km) / ZP 2 (00,000 km) / ZP 3 & 4 (00,450 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (À pied depuis le stationnement unilatéral réglementé sur piste carrossable dans Saint-Jeannet) / Via D8 from Brasd’Asse (On foot from the parking regulated on drivable track in Saint-Jeannet).

ZP 5 (01,020 km) / ZP 6 (01,530 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (Stationnement parking devant la Mairie de Saint-Jeannet) / Via D8 from Bras-d’Asse (Parking in front of the town hall of Saint-Jeannet).

ZP 7 (02,330 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé à « Le Hameau de Chemillier ») / Via D8 from Bras-d’Asse (Parking regulated at « Le Hammeau de Chemillier »).

ZP 8 (04,500 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé sur « Chemin de Vaumale ») / Via D8 from Bras-d’Asse (Parking regulated on « Chemin de Vaumale »).

ZP 9 (06,180 km) / ZP 10 (07,360 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé à « Le Hameau des Traverses ») / Via D8 from Bras-d’Asse (Parking regulated at « Le Hammeau des Traverses »).

ZP 11 (07,480 km) / ZP 12 (09,020 km) / ZP 13 (09,520 km) / ZP 14 (09,810 km)

Accès par D8 en provenance de Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé sur route d’accès à proximité de l’Église Saint-Jacques) / Via D8 from Bras-d’Asse (Parking regulated on the access road near the Church Saint-Jacques).

ZP 15 (11,760 km) / ZP 16 (11,910 km) / ZP 17 (12,160 km) / ZP 18 (12,310 km) / ZP 19 (12,540 km) / ZP 20 (13,200 km) / ZP 21 (14,480 km)

Accès par D12 en provenance de Le Chaffaut (Stationnement unilatéral réglementé sur D12) / Via D12 from Le Chaffaut (Parking regulated on D12). ZP 22 (15,890 km) /

ZP 23 (16,560 km)

Accès à pied depuis le stationnement à Malijai / On foot from the parking in Malijai

Pour les épreuves 11 et 13 Saint-Geniez / Thoard (20,79 km) 11h16 et 15h16

Zone Public

ZP 1 & 2 (00,000 km) / ZP 3 (01,240 km) / ZP 4 (01,800 km)

Accès par D3 en provenance de Sisteron (Stationnement dans Saint-Geniez) / Via D3 from Sisteron (Parking in Saint-Geniez). PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 01,800 km à/to 04,660 km

ZP 5 (04,660 km) / ZP 6 (05,350 km)

Accès par D3 en provenance de Sisteron (Stationnement à « Le Hameau Briançon / La Gourrie ») / Via D3 from Sisteron (Parking in « Le Hameau Briançon / La Gourrie »).

ZP 7 (06,950 km)

Accès par D3 en provenance de Sisteron (Stationnement à Authon) / Via D3 from Sisteron (Parking in Authon).

ZP 8 (10,530 km) / ZP 9 (10,670 km)

Accès par D3 en provenance de Sisteron (Stationnement parking du Col de Fontbelle) / Via D3 from Sisteron (Parking in Col de Fontbelle).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 10,670 km à/to 14,530 km

ZP 10 (14,530 km) / ZP 11 (14,820 km)

Accès par D3 en provenance de Thoard (Stationnement au Castellard-Melan) / Via D3 from Thoard (Parking in Castellard-Melan).

ZP 12 (15,830 km) / ZP 13 (17,550 km)

Accès par D3 en provenance de Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur D17 direction Le Castellard) / Via D3 from Thoard (Parking regulated on D17 towards Le Castellard).

ZP 14 (18,830 km) / ZP 15 (19,630 km)

Accès par D3 en provenance de Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur D117 direction Saint-Estève) / Via D3 from Thoard (Parking regulated on D117 towards Saint-Estève).

ZP 16 (20,320 km) / ZP 17 (20,430 km) / ZP 18 (20,790 km)

Accès par D3 en provenance de Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur D17 direction Thoard) / Via D3 from Thoard (Parking regulated on D17 towards Thoard).

