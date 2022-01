Rallye Monte-Carlo 2022 : les cartes des épreuves spéciales du vendredi 21 janvier 2022 et les accès piétons

Eric Camilli / Francois Xavier Buresi (FRA) Citroen C3 during the WRC Rallye Monte Carlo 2021 SS2 / WP2 on January 23, 2021 in Hautes-Alpes

Retrouvez toutes les infos pratiques, les reportages et les tracés des 17 épreuves spéciales du Rallye Monte-Carlo 2022 dans notre dossier spécial.

Fermeture de la route / Road Closing Time : 06h14 à 16h16 le 21/01/2022*

Pour les épreuves 3 et 6 Roure / Beuil

09h14 – ES3 – Roure / Beuil 1 (18,33 km)

14h16 – ES6 – Roure / Beuil 2 (18,33 km)

RMC 2022 ES/SS3-6 - Rallye Monte CArlo 2022

Zones Public

ZP 1 (00,000 km)

Accès par M30 en provenance de Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D130 et dans le village de Roure) / Via M30 from Saint-Sauveur-surTinée (Parking regulated on D130 and in Roure village).

ZP 2 (07,110 km) / ZP 3 (07,570 km)

Accès par M30 en provenance de Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D130 et dans le village de Roubion) / Via M30 from Saint-Sauveursur-Tinée (Parking regulated on D130 and in Roubion village).

ZP 4 (08,010 km) / ZP 5 (08,800 km)

Accès par M30 en provenance de Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D330 et dans le village de Roubion-les-Buisses) / Via M30 from Saint-Sauveur-sur-Tinée (Parking regulated on D330 and in Roubion-les-Buisses village).

ZP 6 (09,380 km) / ZP 7 (09,660 km) / ZP 8 (09,930 km) / ZP 9 (10,770 km)

Accès par M30 en provenance de Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé dans le village de Villars) / Via M30 from Saint-Sauveur-sur-Tinée (Parking regulated in Villars village). ZP 10 & 11 (12,020 km) Accès par M30 en provenance de Saint-Sauveur-sur-Tinée ou par D30 en provenance de Beuil (Stationnement unilatéral réglementé à proximité du Col de la Couillole) / Via M30 from Saint-Sauveur-sur-Tinée or via D30 from Beuil (Parking regulated near the Couillole pass).

Pour les épreuves 4 et 7 Guillaume / Péone /Vallberg

Fermeture de la route / Road Closing Time : 07h17 à 17h19 le 21/01/2022*

10h17 – ES4 – Guillaume / Péone / Valberg 1 (13,49 km)

15h19 – ES7 – Guillaume / Péone / Valberg 2 (13,49 km)

epreuves 4 et 7 - Rallye Monte carlo 2022

Zones Public

ZP 1 (-00,130 km)

Accès par D2202 en provenance de Pont-du-Var (À pied depuis le stationnement dans le village de Guillaumes) / Via D2202 from Pont-du-Var (On foot from the parking in Guillaumes village).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from -00,130 km à/to 05,680 km

ZP 2 (05,680 km) / ZP 3 (05,860 km) / ZP 4 (06,200 km) / ZP 5 (07,130 km)

Accès par D29 en provenance de Guillaumes (Stationnement dans le village de Péone) / Via D29 from Guillaumes (Parking in Péone village).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 07,130 km à/to 10,230 km

ZP 6 (10,230 km) / ZP 7 (10,480 km) / ZP 8 (10,880 km) / ZP 9 (11,210 km) / ZP 10 (11,450 km) / ZP 11 (11,700 km) / ZP 12 (13,340 km) / ZP 13 (13,490 km) / ZP 14 (13,570 km) / ZP 15 (13,770 km)

Accès par D28 en provenance de Beuil (À pied depuis le stationnement dans Valberg) / Via D28 from Beuil (On foot from the parking in Valberg).

Pour les épreuves 5 et 8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux

Fermeture de la route / Road Closing Time : 08h35 à 18h37 le 21/01/2022

11h35 – ES5 – Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1 (17,11 km)

16h37 – ES8 – Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2 (17,11 km)

tracé ES 5 et 8 - rallye MC 2022

Zones Public

ZP 1 (00,000 km)

Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux / On foot from the parking in Entrevaux.

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 00,000 km à/to 03,520 km

ZP 2 (03,520) / ZP 3 (03,710 km)

Accès par D610 en provenance d’Entrevaux (Stationnement à « le Hameau du Champ ») / Via D610 from Entrevaux (Parking at « le Hameau du Champ »).

ZP 4 (06,950 km) / ZP 5 (07,420 km) / ZP 6 (07,680 km)

Accès par D10 en provenance de Rouaine (Stationnement unilatéral réglementé sur D10) / Via D10 from Rouaine (Parking regulated on D10).

ZP 7 & 8 (08,100 km)

Accès par D10 en provenance de La Rochette (Stationnement unilatéral réglementé sur D10) / Via D10 from La Rochette (Parking regulated on D10).

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 08,100 km à/to 10,120 km

ZP 9 (10,120 km)

Accès par D911 en provenance de Val-de-Chalvagne (Stationnement limité au Col de Félines) / Via D911 from Val-de-Chalvagne (Limited parking in Col de Félines).

ZP 10 (12,100 km) / ZP 11 (12,330 km) / ZP 12 (12,640 km) / ZP 13 (12,800 km) ZP 14 (13,260 km) / ZP 15 (13,600 km) / ZP 16 & 17 (14,260 km) / ZP 18 (15,000 km) ZP 19 (15,250 km) / ZP 20 (16,120 km) / ZP 21 (16,360 km)

Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux / On foot from the parking in Entrevaux. * Pour des raisons de sécurité, horaires susceptibles d’être modifiés sans

France Bleu Provence et Azur partenaires officiels de l'édition 2022

Les équipes des deux locales France Bleu mettent leurs moyens en commun pour vous faire suivre l'édition 2022 depuis le terrain : reportages, réseaux sociaux, radio et francebleu.fr pour vous rendre compte des moments forts du rallye.

Nous serons également en direct depuis Entrevaux, le dimanche 23 janvier, pour une émission spéciale !