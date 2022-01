Rallye Monte-Carlo 2022 : victoire de Sébastien Loeb !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dix petites secondes, c'est ce qui sépare au final le vainqueur Sébastien Loeb, de son dauphin, Sébastien Ogier. Le Gapençais était pourtant en tête avant les deux dernières spéciales ce dimanche matin. Il a finalement perdu 25 secondes sur crevaison et vu Loeb débouler comme un boulet de canon pour remporte son huitième Monte-Carlo. Ce qui le place désormais à égalité avec un certain... Ogier. L'Alsacien, qui aura 48 ans dans quelques jours, prouve une nouvelle fois que le talent est parfois plus fort que le temps qui passe !