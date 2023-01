Rallye Monte-Carlo 2023 : ce qu'il faut savoir de cette 91e édition

De retour pour une 91 édition qui ravira les aficionados de cette course mythique, 75 participants qui s'affronteront sur les routes de notre département et autour de la principauté de Monaco...Une nouvelle édition donc qui promet !

Un départ et une arrivée prévue, comme l'année dernière, à Monaco, Au total, les participants parcourront 1 523 km soit 18 épreuves spéciales pour un total de 325 km.

Vivez le départ du Rallye Monte-Carlo 2023 en vidéo et en direct

Les équipages

Avec un Sébastien Ogier , plus déterminé que jamais pour tenter le Rallye pour la 9e fois de sa carriere, sans la présence Sebastien Loeb qui avait effectué un retour spectaculaire en compétition et un Thierry Neuville en embuscade et une multitude de prétendants dans les 75 concurrents officiels.

Demandez la liste !

Le parcours

Carte des étapes du Rallye-Monte-Carlo 2023 - WRC

Jeudi 19 janvier 2023

9h30 : Shakedown - Sainte-Agnès / Peille (2,29 km)

18h45 : Départ officiel depuis Monaco

20h18 : La Bollène-Vésubie / Col de Turini 115,52 km

21h11 : ES 2 - La Cabanette / Col de Castillon25,41 km

Vendredi 20 janvier 2023

09h14 : ES 3 - Roure / Beuil 118,3 km

10h22 : ES 4 - Puget-Théniers / Saint- Antonin 120,06 km

11h25 : ES 5 - Briançonnet / Entrevaux 114,70 km

14h08 : ES 6 - Roure / Beuil 218,33 km

15h16 : ES 7 - Puget-Théniers / Saint- Antonin 220,06 km

16h19 : ES 8 - Briançonnet / Entrevaux 214,70 km

Samedi 21 janvier 2023

09h38 : ES 9 - Malijai / Puimichel 117,47 km

11h26 : ES 10 - Saint-Geniez / Thoard 120,79 km

14h08 : ES 11 - Malijai / Puimichel 217,47 km

15h56 : ES 12 - Saint-Geniez / Thoard 220,79 km

17h59 : ES 13 - Ubraye / Entrevaux21,91 km

Dimanche 22 janvier 2023

08h01 : ES 14 - Lucéram / Lantosque 118,97 km

09h08 : ES 15 - La Bollène-Vésubie / Col de Turini 215,52 km

10h40 : ES 16 - Lucéram / Lantosque 218,97 km

12h18 : ES 17 - La Bollène-Vésubie / Col de Turini 315,52 km

Rallye Monte-Carlo 2023 : tout savoir sur les itinéraires bloqués autour des épreuves, du 19 au 22 janvier.

Vivez le Rallye 2023 avec France Bleu Azur !

France Bleu Azur, partenaire officiel du Rallye, fera vivre le Rallye Monte-Carlo 2023 sur l'antenne et sur le numérique tout au long de ces 4 jours. Suivez le camping-car France Bleu Azur !