Rallye Monte-Carlo : de belles performances ardéchoises

Raphaël Astier originaire du Teil en Ardèche termine 15 -ème avec son copilote Frédéric Vauclare du Rallye Monte Carlo qui vient de s'achever ce dimanche 23 janvier 2022 à Entrevaux dans les Alpes-Maritimes. Anderson Levratti et son pilote Oliver Burri terminent à la 19ème place.

Au volant de son Alpine A110 RGT, le Teillois Raphaël Astier de 31 ans et son copilote s'offrent la 15ème place du classement général du Rallye Monte-Carlo. Ils sont à 14 places de Sébastien Loeb qui devient à 47 ans le vainqueur le plus âgé en championnat du monde. Raphaël Astier partage ce classement avec Frédéric Vauclare originaire de Saint-Péray au terme de cette dernière spéciale entre Briançonnet et Entrevaux.

Anderson Levratti originaire de la commune du Pouzin en Ardèche et son pilote Oliver Burri (Volkswagen Polo GTI R5) terminent à la 19ème place.

Les Drômois Jérôme et Sandrine Aymard d'Erome dans le nord de la Drôme qui disputaient leur neuvième rallye Monte-Carlo à bord d'une Clio R3T ont fini 46 ème.

