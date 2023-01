Rallye Monte-Carlo historique : tous les horaires en Drôme et en Ardèche

Il s'agit de la 25e édition du Rallye Monte-Carlo historique, et l'automobile club de Monaco (ACM) qui organise la course de vieilles voitures, refait la part belle aux routes de Drôme et d'Ardèche. Les voitures de course anciennes arriveront dès samedi 26 janvier, dans l'après-midi, repartiront mardi 31 janvier. Plus de 15.000 spectateurs et visiteurs sont attendus sur le champ de Mars, à Valence, où sera installé le village du Rallye, ouvert samedi et dimanche de 10h à 20h avec animations, expositions. Plusieurs zones seront fermées à la circulation et au stationnement.

ⓘ Publicité

Samedi 28 janvier

Recoubeau-Jansac - Pennes-le-Sec, à partir de 13h35 (spéciale chronométrée)

Crest - 14h50

Valence - 15h40

Dimanche 29 janvier

Valence - 8h

Saint-Sauveur-de-Montagut - Saint-Andéol-de-Vals, à partir de 9h (spéciale chronométrée)

Burzet - Saint-Martial, à partir de 11h20 (s.c.)

Saint-Agrève - 13h

Saint-Bonnet-le-Froid - Saint-Bonnet-le-Froid, à partir de 13h30 (s.c.)

Lamastre - Colombier-le-Jeune, à partir de 15h05 (s.c.)

Tournon-sur-Rhône - 16h10

Valence - 16h50

Lundi 30 janvier

Valence - 8h

Valdrôme - La Piarre, à partir de 10h10 (s.c.)

Furmeyer - Barcillonnette, à partir de 10h55 (s.c.)

Laragne-Montéglin - 11h50

Eygalayes - Verclause, à partir de 12h35 (s.c.)

Crupies - Saillans, à partir de 14h25 (s.c.)

Crest - 15h30

Valence - 16h20

Mardi 31 janvier

Valence - 7h

Saint-Nazaire-le-Désert - La Motte-Chalancon, à partir de 8h25 (s.c.)

Montauban-sur-l'Ouvèze - Laborel, à partir de 10h (s.c.)

Thorame-Haute - Le Fugeret, à partir de 12h50 (s.c.)

La Turbie - 15h10

Monaco - 15h40

Stationnement à Valence

À partir de ce vendredi 27 janvier, jusqu'au mardi 31 janvier à 14 heures, le stationnement est interdit : place Aristide Briand, parking clos Sylvestre, parking de l'avenue Gambetta (à l'angle du pont Mistral), avenue du Champ de Mars.

Circulation à Valence

Les voies suivantes seront fermées à la circulation, samedi de 15h à 21h30, dimanche de 16h15 à 22h30 et lundi de 15h45 à 22h : place Championnet dans le sens sud-nord (fermeture de l'entrée du parking Q-Park), place Aristide Briand dans le sens ouest/est, avenue du Champ de Mars (de la place Aristide Briand à la rue François Pie, rue François Pie (sauf riverains sur présentation de justificatif).