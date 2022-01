Rallye Monte Carlo : le niçois Eric Camilli rêve de récidiver

Déjà vainqueur du rallye Monte Carlo il y a deux ans, Eric Camilli vise une nouvelle victoire cette année en WRC2, la deuxième catégorie la plus prestigieuse.

Pour lui, c'est un rallye "comme à la maison". Le parcours du 90ème Monte Carlo ressemble a un rêve pour Eric Camilli, le pilote niçois vainqueur de l'épreuve en 2020. "C'est top, je suis niçois mais originaire de Villeneuve-d'Entraunes dans la vallée du Var et il y a une spéciale à sept kilomètres de la maison seulement. Ce sont des choses qu'on ne vit qu'une fois."

Il rêve de briller pour avoir sa chance en WRC

Eric Camilli espère briller cette saison au volant de sa Citroën pour retrouver pourquoi pas une place en WRC, le plus haut niveau qu'il a fréquenté en 2016, "trop tôt sans doute" dans sa carrière reconnaît le niçois.

La nuit du Turini, un comme un fantasme

Ce jeudi, le rallye Monte Carlo va démarrer très fort avec notamment le passage du col de Turini de nuit. Un mythe pour Eric Camilli : "ça a un côte magique est mystérieux, ça rappelle la grande époque du rallye il y a une trentaine d'années, on va vraiment s'attaquer à un monument, de nuit, avec le givre et la glace." En espérant ramener la voiture en un seul morceau, avant d'enchainer jusqu'à dimanche. Tout le programme et les nouveautés, c'est par ici.