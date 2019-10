Rallye Monte-Carlo : le retour en Drôme-Ardèche n'est pas pour 2021... peut-être 2022

Valence, France

Ce mercredi matin, ce sont des voitures silencieuses qui occupent le Champ de Mars à Valence. Toutes sont 100% électriques ou 100% hydrogènes et elles participent au e-rallye Monte-Carlo, le rallye des technologies nouvelles et moins polluantes. La course de régularité utilisera Valence comme base de départ durant deux jours avec des spéciales dans le Royans-Vercors ce mercredi et puis en Ardèche jeudi.

Nous voulons nous recentrer sur Monaco en 2021 - Christian Tornatore

Mais pour voir les bolides engagés dans l'épreuve-phare, le rallye Monte-Carlo en championnat du monde WRC, il va falloir patienter encore. Christian Tornatore, le commissaire général de l'Automobile-Club de Monaco, l'a confirmé sur France Bleu Drôme Ardèche : pas de retour en Drôme-Ardèche en 2021. Gap "risque fort" de ne plus être la ville-hôte du rallye après 2020 mais l'Automobile-Club cherche à trouver un site monégasque pour accueillir le parc d'assistance en 2021. "Nous voulons nous recentrer sur les origines du rallye Monte Carlo parce que ça fait longtemps qu'on a quitté Monaco. On n'y voit pratiquement plus les voitures. Ce serait pour 2021 et après on étudiera toutes les propositions qui pourront nous être faites sachant qu'il y a un cahier des charges très lourd à respecter."

... ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra jamais en Drôme-Ardèche

A Valence, le parc des expositions du centre-ville n'est plus adapté désormais pour accueillir les semi-remorques des équipes. Le stade Pompidou et ses abords pourraient-ils s'y substituer ? En tout cas, la ville de Valence est "candidate permanente". Au début du mois d'octobre, le député ardéchois Fabrice Brun a écrit un courrier à l'ACM pour rappeler aussi l'intérêt de l'Ardèche pour le rallye. Message bien reçu par Christian Tornatore : "La Drôme et l'Ardèche sont des départements que nous aimons beaucoup. On ne les utilise pour l'instant que pour le rallye historique et le e-rallye mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra jamais." Patience et longueur de temps donc.