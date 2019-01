CARTE - Rallye Monte-Carlo, un tracé renouvelé pour 40% du parcours

La 87e édition du Rallye Monte-Carlo se déroule du 22 au 27 janvier 2019. Elle ouvre également la saison des Championnat du monde des rallyes 2019. L'épreuve a été modifiée et remodelée à 40% de celle de la saison précédente. Présentation du parcours et des infos pratiques pour les spectateurs.

La saison 2019 du Championnat du monde des rallyes de la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) s'ouvre avec la 87e édition du Rallye Monte-Carlo qui se déroule du 22 au 27 janvier. Détails du programme, du tracé et des infos pratiques pour les spectateurs amateurs de bolides et sensations fortes. Le parcours a été revu et modifié pour 40% par rapport à celui de l'année 2018. Les deux premières journées du mardi 22 et mercredi 23 janvier seront consacrées aux reconnaissances. Le départ officiel sera lui donné le jeudi 24 janvier à partir de 18h30, depuis la Place Desmichels à Gap.

Première étape nocturne : deux épreuves inédites

Au programme de cette première étape nocturne, le jeudi soir, deux épreuves spéciales inédites d’un total de 41,35 kilomètres dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Vendredi, direction le sud-ouest de Gap, l'épreuve totalise 125,12 kilomètres entre les départements de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence. La première épreuve spéciale sera inédite, « Valdrôme / Sigottier », la deuxième, « Roussieux / Laborel » a déjà été parcourue l'année dernière et la troisième épreuve spéciale reprend un parcours du début des années 2000, « Curbans / Piégut ».

Le lendemain, samedi 26 janvier, le troisième jour de course se déroulera au nord-ouest, puis au nord-est de Gap sur un parcours de 93,38 kilomètres sur les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes. Les concurrents rejoindront la Principauté de Monaco en début de soirée. Enfin, dimanche, dernière journée avec quatre chronos d'un total de 63,98 kilomètres dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. Cette étape finale est identique à celle de l'année 2018.

Toutes les infos pratiques et cartes pour les spectateurs

Le programme détaillé des quatre jours de compétition

