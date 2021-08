Rallye : nouvelle victoire de Pierre Ragues en Coupe du monde

Comme souvent Pierre Ragues est arrivé sans fanfaronnades. “Je ne suis pas le favori mais le challenger” disait le Caennais jeudi soir, veille du départ de ce rallye d’Ypres réputé piégeux. Une stratégie déjà couronnée de succès lors de la précédente manche en Italie. Le scénario s'est renouvelé en Belgique. Le Caennais a encore pu savourer le champagne, la Marseillaise et il est désormais en tête de la Coupe du Monde R-GT.

Le leader en tonneaux

Le pilote normand avait un plan bien établi : rester en embuscade derrière Emmanuel Guigou, leader de la Coupe du Monde, pour maintenir la pression. Mais ce rallye sur les tortueuses routes de campagne flamandes a pris une tournure inattendue dès le shakedown avec le spectaculaire accident du grand favori. Guigou out dès le premier secteur chronométré, il a alors fallu trouver le bon dosage entre prise de risque et un zeste de retenue pour assurer un maximum de points au championnat. “C’est vrai que c’est un tout nouveau rallye qui a commencé. Ma priorité était alors le championnat, tout en essayant d’attaquer quand même derrière Gino Bux, un grand espoir du rallye en Belgique et qui connaissait le terrain” rembobine le Normand de 37 ans.

Jeudi et vendredi, Pierre Ragues a majoritairement aligné les deuxièmes chronos, toujours derrière le jeune belge, également au volant d’une Alpine A110 Rally. Non sans quelques coups de chaud avec 2 tête-à-queue et une incursion hors piste. "Oui trois marches arrières qui m'ont fait perdre un peu de temps" reconnaît Pierre Ragues. Vendredi soir, à l’issue de la 16e spéciale, le classement semblait figé avec le Caennais distancé par le leader (1’47 de retard sur Bux) mais largement à l’abri d’un retour du troisième (6’54 d’avance sur l'autre belge Marc Duez). Jusqu’à ce coup de tonnerre dans le parc fermé : pénalité de trente minutes pour le leader Gino Bux, sa voiture ne respectant pas, de sept kilos, le poids minimal prévu par le règlement. Une aubaine pour le Caennais qui voyait sa place de dauphin convertie en possible victoire.

Tout souri pour Pierre Ragues cet été : victoire en Belgique trois semaines après le succès en Italie - DPPI

C’est donc avec la pression du "tout à perdre" que Pierre Ragues a disputé ce dimanche matin les quatre dernières spéciales, cette fois dans la forêt des Ardennes autour du circuit de Spa-Francorchamps. “Avec Julien mon copilote, on a revu hier soir toutes les vidéos des dernières spéciales. Il ne fallait surtout pas tout gâcher, je n’avais pas le droit”. Un ultime galop sans-faute pour se présenter en vainqueur de la catégorie R-GT, avec -surtout- 25 points pour le championnat quand Emmanuel Guigou est repart les poches vides.

Pour sa première saison en Coupe du Monde, Pierre Ragues se retrouve leader du classement, en conjuguant vitesse et maîtrise pour éviter les erreurs. Stratégie pour l’instant payante mais -toujours- sans fanfaronnades. “Il reste deux rallyes donc 50 points à distribuer et nous n’en avons que 17 d’avances. Rien n’est fait”. Prochain rendez-vous en Slovénie dans trois semaines.