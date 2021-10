Rallye : Pierre Ragues en pole pour gagner la coupe du monde R-GT

C’est une situation à la fois confortable et redoutable. Avec ses douze points d’avance au classement provisoire, Pierre Ragues a suffisamment de marge pour s’adjuger la coupe du monde R-GT en se contentant de finir le rallye d’Espagne. Mais les 280 km de spéciales dans l’arrière-pays catalan peuvent réserver des pièges. Une faute est vite commise à 200 km/h sur des routes escarpées. Sans oublier le risque d'une casse mécanique qui priverait le Caennais des points attribués uniquement à ceux qui termineront, dimanche, ce dernier rallye de la saison 2021.

Trouver le bon rythme

Le pilote Alpine reconnaît volontiers que la pression sera particulière. L’une des difficultés sera de se caler sur un rythme de course approprié. Pas trop lent pour maintenir les pneus en température, pas trop vite pour s’épargner des risques inutiles. “ Je ne veux surtout pas sous-estimer la difficulté de ce qui m’attend en Espagne. Il faudra chercher à faire de bons temps, ce qui est important pour bien garder la concentration” détaille le Normand, soucieux aussi de ne pas s’imaginer trop tôt avec le trophée dans les bras. “Je ne me projette pas déjà à l’arrivée, mais je me focalise sur les spéciales à venir, l’une après l’autre, en faisant en sorte de ne pas commettre de faux-pas”. Il surveillera du coin de l'œil la très probable course en tête de son rival, Emmanuel Guigou, mais sans chercher à le défier en vitesse pure, “même si, quand on met le casque on veut toujours aller vite” sourit le Caennais.

“On ne s’attendait pas à jouer le titre” - Pierre Ragues

Pour sa première participation à cette coupe du monde, le titre n’était pas un objectif. “On ne venait pas pour gagner connaissant l’expérience de Manu Guigou ! Il a beaucoup plus de départ en rallye que moi et c’est lui qui a développé l’Alpine. On se disait qu'on resterait à l’affût en cas d’erreur. C’est ce qui s’est finalement produit” rembobine Pierre Ragues, propulsé en tête quand il a gagné le rallye d’Ypres (Belgique) avec la route dégagée par un crash de son adversaire. Le score vierge de l'autre pilote français a plombé l'ensemble de sa campagne. “À nous de transformer l’essai ce dimanche. Mais quelle que soit l’issue, j’ai la conviction que nous avons réalisé une belle saison, appris beaucoup et livré le meilleur de nous-mêmes à chaque instant”. Le Caennais a terminé les cinq rallyes cette saison, avec un bilan de quatre podiums dont deux victoires.

La saison avait débuté au célèbre rallye de Monte-Carlo, sur des routes enneigées compliquées à négocier avec une propulsion comme l'A 110 Rally

Déjà l’expérience d’une finale pour le titre

Le pilote Alpine, âgé de 38 ans, ne va pas découvrir en cet automne 2021 la gestion d’une épreuve décisive. En 2013 il était dans la même situation en championnat d’Europe d’Endurance lors de la dernière course de la saison disputée sur le circuit du Castellet. Là-aussi le titre n’était pas prévu l’année du retour d’Alpine sur les circuits. Une bonne partie de l’état-major de Renault, Alain Prost en tête, avait fait le déplacement. Pierre Ragues et son coéquipier Nelson Panciatici n’avaient pas tremblé et conquis la couronne ELMS en se classant deuxième de la course sur la célèbre piste provençale. Si le Caennais maîtrise bien un contexte similaire ce week-end en Espagne, il deviendra l’un des rares pilotes titrés sur route et sur piste. “C’est un pur ambassadeur d’Alpine, tu le retrouves aux 24 Heures du Mans, dans un rallye ou une course de côte” estimait l'an dernier Philippe Sinault, le directeur sportif de Signatech-Alpine, au moment d’évoquer les multiples pilotes qu’il a dirigés en Endurance. La caméléon normand du pilotage a l’occasion ce week-end de donner un nouveau relief à sa carrière.