Rallye : Pierre Ragues va disputer la Coupe du monde R-GT avec Alpine

Il a pris goût aux rallyes internationaux ! Après deux solides prestations hivernales, dont une victoire à Monza, Pierre Ragues va se lancer dans un championnat complet. Le pilote caennais officialise son engagement dans la Coupe du Monde FIA R-GT. Il sera toujours aux commandes d’une Alpine A110 Rally.

Un potentiel à exploiter - Pierre RAGUES

Cette Coupe du monde se déroule sur cinq épreuves. Le Caennais a déjà inscrit des points en se classant quatrième au rallye de Monte-Carlo. « Je suis ravi de pouvoir disputer toutes les étapes de la Coupe du Monde R-GT. Il en reste quatre. J’ai déjà vécu une expérience inoubliable au Monte-Carlo » se réjouit le Normand. Il poursuivra donc l'aventure avec la conviction d’être équipé pour viser haut : « ce que nous avons déjà pu démontrer avec l’Alpine n’est qu’un début, car je sais tout ce que cette voiture nous réserve de potentiel à exploiter ».

La suite de la Coupe du monde R-GT se disputera sur asphalte, terrain mieux adapté à une propulsion ! - DPPI

Sur des terrains moins piégeux

Pour ses débuts en “mondial” Pierre Ragues a été confronté aux pires difficultés météos : neige, verglas ou trombes d’eau ont émaillé les rallyes de Monza (décembre) et de Monte-Carlo (janvier). Il a eu le mérite d’aller au bout et les prochaines épreuves, sur asphalte, seront autrement plus adaptées au pilotage d’une propulsion. Mais le principal candidat au titre sera le français Emmanuel Guigou, lauréat du Monte-Carlo et rallyman très expérimenté, aux multiples titres en deux roues motrices. Pierre Ragues n’a débuté le rallye qu’en 2014 sur les routes normandes.

Pour la première fois de sa carrière, son programme sur route est largement plus étoffé que ses activités “pistes”. « Le rallye est en train de prendre une place importante dans ma carrière, parallèlement à l’Endurance », observe le Caennais, qui espère toutefois une quatorzième participation aux 24 Heures du Mans (12-13 juin). L’an dernier il y avait flirté avec le podium au volant d’une Alpine A 470. En 2021, l’A 110 rallye est pour l’instant sa seule compagne confirmée. Pour un sacré challenge mondial.

Calendrier de la Coupe du Monde FIA R-GT