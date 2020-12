Rallye : Pierre Ragues va disputer le mythique Monte-Carlo avec Alpine

Le pilote caennais Pierre Ragues va entamer l’année 2021 avec un défi majeur : participer au Monte-Carlo, première manche du Championnat du Monde des Rallyes. Il sera engagé dans la catégorie GTR, au volant d’un Alpine A110. “Ce sera fabuleux de se retrouver là avec Julien (NDLR : Pesanti : son copilote), engagés dans cette épreuve emblématique, l’un des joyaux du rallye mondial” confie le pilote normand.

Une nouvelle étape après l’exploit de Monza

Il y a un mois, Pierre Ragues n’avait aucune expérience en rallye mondial. Arrivé avec beaucoup d’humilité pour son baptème à Monza, il a détonné en remportant sa catégorie malgré les conditions météo extrêmes. “Monza a été pour moi une expérience inoubliable : mes tout débuts en WRC, ainsi que la première apparition de l’Alpine A110 Rallye RGT dans le championnat du monde. Les conditions météo, dantesques, ajoutent à ma satisfaction et à mon plaisir d’avoir gagné” se remémore le pilote normand, qui a eu un vrai coup de foudre avec l’A 110 : “La voiture était exceptionnelle, très agréable et sympa à piloter, et d’emblée compétitive. De quoi nous donner réellement envie de prolonger l’expérience. C’est pourquoi nous serons au départ du Monte-Carlo”.

Le Monte-Carlo fait partie des rallye de légendes, avec l’immense défi de chasser les chronos sur des routes parfois enneigées et verglacées. Pierre Ragues sera encore soutenu par la structure Signatech Alpine. "Je suis absolument ravi de cette participation de Pierre dans une épreuve du WRC, qui plus est au Monte-Carlo !" se réjouit Philippe Sinault, le patron de l’entité. “La merveilleuse histoire entre Pierre et Alpine se poursuit depuis 2013 et un superbe titre européen en ELMS (championnat d’Europe d’Endurance). Pierre a toujours endossé son rôle d’ambassadeur de la marque”. Le Monte-Carlo se tiendra du 21 au 24 janvier prochains. D'ici là, l'équipage va devoir réaliser les indispensables reconnaissances des secteurs chronométrés.