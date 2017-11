Rallye-raid: le parcours de l'Africa Eco Race dévoilé.

Le parcours de la 10ème édition de l'Africa Eco Race a été dévoilé. Ce rallye raid, qui se souhaite s'inscrire dans la pure tradition des anciennes courses, s'élancera de Monaco direction le Sénégal.

L'Africa Eco Race a été créée pour faire perdurer une certaine idée du rallye-raid. Celle d'avant. Celle du vieux Paris-Dakar qui parcourrait à les routes africaines et où l'aventure avait encore son mot à dire face au sacro-saint chrono. 10 ans après les organisateurs tentent de garder le même esprit.

6500 km de Monaco au Sénégal

C'est ainsi que le 31 décembre prochain, les concurrents s'élanceront pour 6500 km de Monaco, direction le mythique Lac Rose au Sénégal avec au programme des valeurs sûres mais aussi des nouveautés et surprises comme l'explique René Metge, directeur sportif de l'épreuve: "Au Maroc, nous avons trouvé de nouvelles pistes à l’image de la dernière spéciale vers Dakhla, entièrement inédite puisqu’elle n’aura jamais été aussi loin en tout terrain dans l’extrême sud du pays. En Mauritanie, nous allons également évoluer au-delà de Chinguetti et surtout proposer une étape Marathon baptisée "500 miles". Il s’agira d’une première qui pourrait permettre à certains concurrents de faire la différence, surtout avec le parcours 100% sable et les dunes cathédrales au programme."

La course se terminera le 14 janvier sur les rives du lac Rose prés de Dakar. Les rescapés seront alors heureux d'y être car y arriver n'est pas une mince affaire. Ils doivent en effet disputer de rallye-raid en complète autonomie. Encore une référence à ce qui se faisait avant