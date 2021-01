Rallye raid : le pilote bourbonnais Xavier de Soultrait 2e du Dakar !

Très régulier depuis le début de l'épreuve en Arabie-Saoudite, le motard moulinois monte pour la première fois de sa carrière sur le podium du Dakar. De Soultrait savoure d'autant plus qu'il n'est plus pilote officiel Yamaha.

Comme tout bon pilote de rallye-raid qui se respecte, Xavier de Soultrait a pris l'habitude d'encaisser les coups durs et de rebondir. Lui qui prenait le départ du Dakar au guidon une Yamaha depuis 2012 et qui n'a pas été reconduit par la marque japonaise en 2020. Il a fallu courber l'échine et courir après des sponsors pour pouvoir s'aligner sur la 43e édition disputée en Arabie Saoudite.

C'est donc sur une Husqvarna FR 450 Rally qu'il s'est aligné cette année après avoir payé sa place comme tous les pilotes amateurs. Bien lui en a pris. Xavier De Soultrait n'a pas le confort habituel apporté par la logistiques des écuries officielles, mais il s'y retrouve largement dans l'aventure humaine et sportive.

A 28 secondes du leader

Le pilote moulinois affiche une belle constance depuis le prologue et cette régularité lui fait gagner des places au classement général. Il a franchi l'étape 3 ce mardi en 6e position pendant que certains concurrents directs se faisaient pénaliser sur la ligne d'arrivée.

Résultat, Xavier de Soultrait pointe désormais à la 2e place du classement général. A 28 petites secondes du nouveau leader de la catégorie "motos", l’Américain Howes Skyler. C'est la première fois en sept participations que le Bourbonnais grimpe sur le podium du Dakar. A confirmer dès mercredi lors de l'étape la plus longue de cette édition 2021. Au menu 813 km, dont 337 km de spéciale.