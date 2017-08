Rallye : Sébastien Loeb à l'essai sur les routes de Moselle

Le nonuple champion du monde des rallyes s'est à nouveau mis au volant d'une Citroën C3 WRC, mardi, le temps d'une journée d'essai près d'Abreschviller.

Le secret avait été bien gardé, et très peu de chanceux ont pu assister à ces retrouvailles : Sébastien Loeb a réalisé, ce mardi, des essais avec la C3 WRC du côté de la forêt d'Abreschviller, en Moselle et dans le massif du Donon, en compagnie de son fidèle copilote Daniel Elena.

Le journal L'Equipe de ce jour fait le compte rendu de cette journée durant laquelle le pilote alsacien a effectué 300 kilomètres sur une route entièrement privatisée pour l'occasion. Il a ainsi pu livrer ses impressions et sa précieuse expertise aux ingénieurs de l'écurie Citroën qui développent la C3 WRC.

Un retour ?

Cette séance constituait un petit événement dans la mesure où Sébastien Loeb n'était plus remonté à bord d'une Citroën officielle depuis le rallye de Monte-Carlo en 2015. Interrogé par le quotidien sportif sur un possible retour à la compétition à 44 ans, le champion a répondu : "J'ai le sentiment, lorsque je suis au volant, que rien n'a changé et que je suis toujours aussi rapide. Après, il faut voir..."