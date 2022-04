Rallye WRC : Adrien Fourmaux à la relance après 2 déceptions sur le Monte-Carlo et en Suède.

Adrien Fourmaux a pris le départ ce vendredi du 3ème rallye de la saison. Victime d'une sortie de route sur le Monte-carlo en janvier puis d'un problème moteur en Suède en février, le pilote nordiste de l'équipe M-Sport a impérativement besoin de réaliser un résultat sur les routes de Croatie. le seclinois a besoin de points pour enfin lancer sa saison.

Comme lors des 2 premiers rallyes WRC, le seclinois nous ouvre les portes de son univers. Ce mois-ci Adrien Fourmaux nous présente, une nouvelle fois, une des nombreuses personnes essentielles dans sa quête de performance: Patrick Magaud, son ouvreur. Les 2 hommes étaient les invités de France Bleu Nord :

Patrick Magaud (à gauche) en 2016 © AFP - Bastien Baudin

L'ouvreur de Loeb et Ogier

Patrick Magaud, surnommé "Patou" a 63 ans. En 1997, il a été vice-champion de France des Rallyes. Il a été l'ouvreur de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, les 2 champions du monde français :"Le jour de la course, on passe sur le tracé 1H30 à 2H avant le pilote et son co-pilote. Cela permet de mettre à jour leurs notes prises dans les jours qui précèdent."

Le choix des mots

Adrien Fourmaux travaille avec Patrick Magaud depuis 2 ans: "Il est accompagné de Pascal, son co-pilote. Ici en Croatie, leur rôle est primordial. Ils sont nos yeux. Mais il faut avoir un très bon feeling. Dans cette relation, la précision du vocabulaire utilisé est un élément central. Patrick doit comprendre mon système de notes."