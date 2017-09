Raphaël Nadal victorieux à l'US Open

Raphaël Nadal a remporté dimanche soir à New-York son troisième titre de l'US Open face à Kevin Anderson. C'est la 16eme victoire de sa carrière dans un tournoi du grand chelem. Avec ce nouveau succès, le champion de tennis espagnol est quasiment certain de terminer l'année numéro 1 mondial.

Pour la troisième fois de sa carrière après ses victoires en 2010 et 2013, l'Espagnol Raphael Nadal a remporté l'US Open en battant en finale le Sud-Africain Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4, dimanche soir à New-York. L'actuel numéro 1 mondial au classement ATP a ainsi empoché son 16e titre du Grand Chelem, le deuxième de l'année après sa victoire à Roland Garros en juin.

Une victoire sans appel

À 31 ans, Raphaël Nadal qui disputait la 23eme finale de Grand Chelem de sa carrière faisait figure de grandissime favori face à Kevin Anderson, 32e au classement ATP, et qui n'avait jamais dépassé jusqu'ici les quarts de finale d'un tournoi majeur. Mené deux manches à zéro après un peu moins de deux heures heure de jeu, le Sud-Africain a été dominé pendant tout le match et n'est jamais parvenu à renverser la situation face à un Nadal beaucoup plus incisif et efficace sur ses services.

C'est l'une des meilleures saisons de ma carrière, j'ai disputé trois finales en Grand Chelem, j'en ai gagné deux, je suis resté compétitif tout au long de l'année. " Raphaël Nadal

90 millions de dollars gagnés en carrière

Avec ce nouveau titre remporté à New-York, Nadal a empoché un chèque de 3,7 millions de dollars (soit 3,07 M d'euros) portant son total de gains à 90 millions de dollars depuis le début de sa carrière professionnelle en 2001. Il n'est désormais plus qu'à trois trophées du record des 19 titres en Grand Chelem détenu par son grand rival, le Suisse Roger Federer.