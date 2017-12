Un fond étoilé et un mot dans la célèbre police de Star Wars : Rebellion. L'écurie suisse a profité de la sortie du dernier épisode de la Guerre des Etoiles pour annoncer son retour en LMP1, la catégorie reine des 24 Heures du Mans.

Le Mans, France

Les rebelles vont-ils transformer la course en LMP1 aux prochaines 24 Heures du Mans ? L'écurie suisse a profité de la sortie du dernier épisode de la Guerre des Etoiles pour annoncer son retour dans la catégorie reine de l'endurance. Mais alors qui représente l'Empire du mal ? Toyota, seule équipe constructeur encore en lice et jamais victorieuse en Sarthe ?

Des pilotes Porsche et le rookie Thomas Laurent pour conduire les Rebellion

Rebellion Racing continue avec Bruno Senna et a rappelé dans ses rangs deux anciens pilotes de prestige, Neel Jani et André Lotterer, qui concourait pour Porsche jusque là. Présents également, l'américain Gustavo Menezes et un jeune conducteur très remarqué cette année : Thomas Laurent. Le vendéen de 19 ans a marqué l'édition 2017 des 24 Heures du Mans en se classant 2e au général avec une LMP2 du Jackie Chan DC Racing.

