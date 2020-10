Récit de baladeur : rencontre avec Isabelle Kremser, marraine de la Strasbourgeoise 2020

A l'image des évènements organisés partout en Alsace à l'occasion d'Octobre Rose, la Strasbourgeoise, c'est depuis 10 ans, le rendez vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Aujourd’hui en France, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et il est important d’anticiper, de prévenir, de sensibiliser. Chaque édition de la Strasbourgeoise est portée par une marraine, une grande famille mobilisée que vient de rejoindre Isabelle Kremser :

La Strasbourgeoise c'est également l'opportunité d'ouvrir le dialogue et dans cette édition de saluer le rôle de l'entourage. L’équipe de La Strasbourgeoise et les marraines dont Isabelle Kremser se fait la représentante cette édition, ont décidé de les mettre à l’honneur : famille, amis, enfants, conjoint, car eux aussi vivent la maladie.

Pour toute l'équipe d'organisation, une année de coupure en raison de la Covid 19 n'était pas envisageable, d'autant plus sur une année anniversaire. Même de façon adaptée, et quelques soient les contraintes, pour eux il faut continuer d'informer : "le cancer du sein lui sera toujours là". Et porter cette cause pour Isabelle Kremser, c'est aussi porter une énergie positive à adopter, un courage et un espoir à diffuser :

Parmi ses messages en tant que marraine, Isabelle Kremser prône l'importance du dépistage, ainsi que de l'autopalpation :

Isabelle Kremser reconnaît également grandement l'importance de l'activité sportive, un moteur de santé qui aide à réduire les risques avant, pendant mais aussi après en aidant le corps à rester en bonne forme et à prévenir les récidives. Une aide également à la reconstruction personnelle, progressive. Un long processus qui permet de prendre du recul et d'avancer pour le mieux.

Jusqu'au samedi 3 octobre au soir, il est encore possible de s'inscrire pour rejoindre Isabelle Kremser, les autres marraines et toutes les personnes engagées pour ce rendez-vous incontournable d'Octobre Rose.

Au cœur de cette année anniversaire, La Strasbourgeoise c'est aussi un festival dédié aux 7 arts majeurs qui s'est ouvert le 1er octobre avec le vernissage de l’exposition à l’Aubette et qui se clôturera le 10 octobre au Ciarus. Son objectif : mettre en lumière le cancer du sein et le combat qu’il représente.