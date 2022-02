RECIT: découvrez les temps forts de "Handi'cap sur l'Amazonie", l'expédition d'Arnaud Chassery

Arnaud Chassery et Yann Jondot, pour la promotion de l"accessibilité et le tourisme en Guyane

Arnaud Chassery et Yann Jondot ambassadeurs de l'accéssibilité, sont en Guyane depuis le 28 janvier dernier. Une nouvelle aventure le long des 500kms du fleuve Maroni pour comprendre la place accordée à la différence dans d'autres civilisations notamment dans les communautés les plus isolées en plein cœur de la forêt amazonienne.

Suite à l'expédition "Un Sommet pour une Rampe" - L'ascension du Kilimandjaro en 2017,

Yann Jondot et Arnaud Chassery avaient réussi à faire entendre leur message au sommet de l'Etat,

en faisant valoir 5 mesures en faveur des personnes en situation de handicap :

un label d'accessibilité à l'entrée de chaque Commune (A, B ou C)

Des sonnettes à hauteur de fauteuil dans les établissements publics

Des rampes d'accès mobiles à disposition dans les Mairies

Un référent aux personnes handicapées dans les conseils municipaux

Des amplificateurs de sons dans les ERP (Établissement Recevant du Public)

Pour l'occasion, Arnaud Chassery entrainera dans son sillage le kayakiste auxerrois, champion du monde Cyrille Carré. Avec une seule devise: rien n'est impossible !

Lors de la première semaine de l'expédition solidaire s'est arrêtée dans le village de Saül ,en plein coeur de la forêt Amazonienne, où toute l'équipe a pu par exemple dormir dans un carbet, complètement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un carbet, habitat traditionnel - Quentin Furic

Toujours au cœur de la jungle, à la frontière brésilienne, le long du fleuve Oyapok, à Camopi, la fondation d'Arnaud Chassery, Alopias et l'EPNAK ( réseau de structure accueillant des personnes à mobilités réduites) ont mené deux jours de campagne de dépistage de tests visuels dans une commune enclavée où l'accès au soin est difficile

Durant deux jours, une opération de dépistage ophtalmologique à Camopi - Quentin Furic

A travers Handi'cap sur l'Amazonie, il est bien évidemment question de mettre en valeur l'accessibilité et plus particulièrement par le sport. Ainsi, Cyril Carré a pu rencontrer de jeunes kayakistes qui ont confectionné une pirogue traditionnelle. Ils en ont profité pour explorer la faune sauvage de la jungle amazonienne de nuit avec au menu: mygale, boa, oppossums ou encore chenilles géantes.

sortie de nuit dans la jungle - Quentin Furic

Arnaud Chassery, a, quant à lui, trouvé de la place dans son agenda pour nager et traverser l'Archipel des Îles du Salut, tristement célèbres pour ses bagnes et ses prisonniers, tels que Guillaume Seznec ou encore Dreyfus

Arnaud Chassery - Quentin Furic

les bagnes des Iles du Salut - Quentin Furic

Il s'agit également de porter auprès des collectivités territoriales et institutionnels la charte de l'accessibilité. En montrant que les personnes handicapées, si elles sont accompagnées et disposent des moyens nécessaires à leur autonomie, leur handicap devient une force et un apport pour la société.

