Record de France pour le nageur handisport de Carquefou, Pierre Rabine

Le Carquefolien Pierre Rabine, amputé des quatre membres après un accident du travail, participait aux championnats de France de natation handisport en petit bassin, le week end des 11 et 12 décembre à Marseille. Licencié à l'ASPTT Nantes natation, il a participé à cinq courses lors desquelles il a battu trois records personnels et un record de France, sur le 50 mètres brasse en catégorie S2.

Objectif Paris 2024

Le jeune homme de 22 ans rêve de participer aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris, six ans après avoir été traversé par un arc électrique de 63.000 volts et avoir été amputé des deux bras et des jeux jambes.