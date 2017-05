Record de participation battu aux courses de Strasbourg

Ce sont très exactement 14.236 personnes qui ont participé dimanche à l'édition 2017 des courses de Strasbourg. Un record.

Les courses de Strasbourg n'en finissent plus de battre des records d'affluence. Avec 14.236 inscrits pour les épreuves de ce dimanche 14 mai et cette 38e édition, l'événement confirme sa popularité et bat le record d'inscrits de l'année 2015 (14.027). "Étant donné le gros dispositif de sécurité qu'il a fallu mettre en place, c'est une très agréable surprise, réagit Claude Schneider, le patron des courses. On aurait même pu avoir plus de monde. J'ai fait le choix de bloquer l'épreuve du 10km à environ 4.700 participants et le semi-marathon à environ 2.300. C'est une bonne jauge."

Les Kényans remportent le 10km et le semi-marathon, un Alsacien enlève le 5km

Sur le plan sportif, le Kényan Emmanuel Kiprono remporte le 10km, épreuve-reine des courses de Strasbourg, en 29'25". Côté alsacien, le Marocain Talbi Zouhair, du RT Schweighouse, termine 7e en 30'39". Chez les féminines, c'est la Kenyane Suzan Kipsang Jeptoo qui termine première en 33'16".

L'arrivée du Kényan Emmanuel Kiprono, vainqueur du 10km tout à l'heure, aux courses de #Strasbourg pic.twitter.com/9ErDFAUC7L — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) May 14, 2017

C'est également un Kényan qui s'est imposé sur le semi-marathon, Alfred Mukche, en 1h04'36". Driss El Himer, de l'ASPTT Strasbourg, finit septième et premier régional en 1h08'55". Sa femme, Caroline El Hisser, termine également première du classement en régional, en 1h20'05". Le 5km revient à l'Alsacien Florian Filippi, du S2A (15'39").