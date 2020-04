"Redonner du sens" au sport après le Covid-19 : une centaine d'acteurs du secteur signent une tribune

Ils sont plus d'une centaine à signer cette tribune parue ce lundi 13 avril dans les colonnes du journal Le Parisien / Aujourd'hui en France. Les acteurs du sport, qu'ils soient entraîneurs, sportifs, dirigeants, ou politiques, demandent qu'une réflexion soit menée sur l'avenir du sport après le confinement, et après l'épidémie de Coronavirus qui frappe aujourd'hui la France et le monde.

Les signataires appellent à "ralentir", pour "prendre le temps", mais insistent aussi sur le fait que le confinement a permis "de prendre conscience du besoin vital de bouger". Plus que la pratique sportive, les participants à cette tribune interrogent aussi sur la transformation sociétale à mener après le Covid-19, et dont le sport doit être fer de lance. La place des activités sportives à l'école, leurs rôles sur la santé, et même sur le développement durable.

Un sport plus responsable

Le texte est soutenu par le nageur gardois Yannick Agnel, l’ancien rugbyman de Béziers et de Toulouse Yannick Nyanga, ou encore le Catalan Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France. Le Toulousain Jean-Claude Skrela, lui aussi ancien sélectionneur des Bleus, est au soutien du mouvement.

"Se poser, s'ouvrir, et redistribuer. Arrêter la spirale de l'argent, même s'il en faudra."

Pour l'ancien joueur du Stade Toulousain, il faut "redonner du sens" au sport, avec peut-être un peu moins d’argent, et un peu plus d’humanité : "le sport, aujourd'hui, a deux solutions. Soit se replier sur lui-même, et rester comme aujourd'hui, ou vraiment opérer sa transformation. Se poser, s'ouvrir, et redistribuer. Arrêter la spirale de l'argent, même s'il en faudra.

L'ex-sélectionneur de Bleus (1995-1999) insiste : "il faudra retrouver le sens des mots engagement, solidarité, performance, et surtout partage."

"Je pense qu'on opérera cette transformation. Il y aura un avant et un après coronavirus, c'est évident".