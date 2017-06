24 Heures du Mans : Porsche décroche une 19e victoire, des LMP2 sur le podium pour la première fois

Au bout d'une 85e édition haletante qui a vu l'abandon de deux des trois Toyota engagées, ainsi que de la Porsche n°1, c'est la Porsche N°2 qui remporte la course devant l'Oreca DC Racing N°38 et la Vaillante-Rebellion N°13. Pour la première fois, des LMP2 finissent sur le podium.

Incroyable mais vrai : la 85e édition des 24 Heures du Mans a été encore plus surprenante que l'édition 2016. C'est finalement la Porsche n°2 conduite par l'Allemand Timo Bernhard et les Néo-Zélandais Brendon Hartley et Earl Bamber qui s'impose devant la N°38 du team chinois DC Racing et une Vaillante-Rebellion, la N°13.

Pour la première fois, des LMP2 finissent sur le podium à la suite d'incroyables retournement successifs. D'abord l'abandon de deux des trois Toyota coup sur coup, puis la panne de la Porsche n°1 tenante du titre. A retenir aussi, l'incroyable course de Thomas Laurent, pilote de la N°38, 19 ans seulement : le Vendéen est clairement une future star du sport auto.

Le film de l'épreuve ► Revivez tous les meilleurs moments de la 85e édition des 24 Heures du Mans