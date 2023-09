Renaissance de la course Alençon-Médavy : tous les détails (parcours, date, épreuves supports)

“Nous allons faire un grand événement populaire !”. Clément Douguet, représentant régional des ASPTT, est l’un des nouveaux organisateurs de la course pédestre Alençon-Médavy. Une épreuve créée en 1974 qui devait disparaître à l'issue de la dernière édition courue au printemps 2023. Mais il y a eu un vraie élan populaire et politique pour la relancer et il y aura bien une édition du cinquantième anniversaire le 24 mars prochain. La date et tous les détails ont été entérinés ce lundi 25 septembre lors d’une réunion à Alençon.

“Il faudra maintenant l'appeler Alençon- la Croix Médavy. Le nouveau nom a été voté hier. L’idée répond à une certaine logique pour mettre en valeur le nom de l'arrivée de cette course mythique” détaille Clément Douguet, représentant régional des ASPTT et l’un des nouveaux organisateurs de cet événement du printemps dans l’Orne. Au-delà du changement de nom, le parcours sera repensé dans sa partie initiale. “L'idée, c'est bien de passer par le centre-ville d'Alençon de manière à pouvoir montrer la course aux Alençonnais et leur permettre d'encourager amis et familles”. L’horaire sera aussi modifié. Fini le départ en début d’après-midi, pour mieux se caler avec les habitudes des coureurs. “Ce sera maintenant le matin, avec un départ à 10 h 30 qui sera donné route de Bretagne devant la Luciole à Alençon. En parallèle, une nouvelle randonnée sera organisée tôt le matin pour permettre aux gens d’avoir une raison de monter au sommet de la côte de Médavy. L’idée c’est d’avoir une fête populaire à la ligne d’arrivée, un peu comme une arrivée du Tour de France”.

Les nouveaux organisateurs fourmillent d'imagination pour donner un nouvel élan à ce rendez-vous pédestre. “On veut rendre cette course accessible. Donc nous allons aussi créer un relais à deux coureurs qui se partageront la distance. Parce qu’on sait très bien qu'on parle beaucoup de “finishers” avec le profil habituel et cette arrivée mythique mais très difficile”. Les nouveaux duos pourront donc attirer des participants moins effrayés par les cinq kilomètres finaux dans la très rude grimpette vers l’arrivée.

L’inspiration des Courants de la Libertés

Les scolaires feront aussi leur retour avec une course dédiée. Quatre événements seront donc organisés lors de cette édition de la renaissance (course principale, course en duo, course scolaire et randonnée). Une formule qui fait inévitablement penser aux courants de la liberté autour de Caen avec un panel d’épreuves pour attirer des coureurs de différents niveaux. “Bien entendu que les Courants de la Liberté vont nous inspirer même si on n’est pas à la même échelle. On va d’abord relancer l’événement et essayer de le pérenniser à long terme. Mais j'espère bien que, à l'issue, on pourra arriver sur des choses proches des Courants de la Liberté” détaille Clément Doguet.